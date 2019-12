UNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel

Ifølge Nordlys, som gjengir en oversikt over alle hendelsene, ønsker ikke Helse Nord å kommentere situasjonen. Det eneste fagdirektør Geir Tollåli vil si er at alle pasienttransporter er blitt utført på alternativt vis.

Han vil ikke kommentere hvilke ressurser som er brukt eller de medisinske konsekvensene den alternative transporten har fått.

Oversikten til Nordlys viser åtte uønskede hendelser på grunn av ambulanseflymangel. I flere tilfeller er det på grunn av været ikke aktuelt å bruke helikopter, men siden det ikke er ambulansefly tilgjengelig, ender det med bilambulanse og store forsinkelser.

Et spørsmål om tid

Klinikkoverlege Mats Gilbert ved UNN sier til VG at det er svært alvorlig å bruke mye ekstra tid, når tid kan være helt avgjørende for utfallet for pasienten. I det ene tilfellet tok det 28 timer og 49 minutter fra AMK ble varslet til pasienten kom til sykehuset i Tromsø. Det betegner Gilbert som «helt uakseptabelt og uansvarlig».

Han sier også at listen kun inneholder akutte pasienter.

– Beredskapen til den samlede nasjonale luftambulansetjenesten er ikke til å kjenne igjen. Kapasiteten er kritisk svekket. Vi merker det hver eneste time, sier han.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Klinikkoverlegen påpeker at det med dagens situasjon er umulig å gi omsorgsfull og ansvarlig behandling til alle pasienter, fordi man må velge noen bort.

– Slik vi erfarer situasjonen nå, er det dessverre et tidsspørsmål før liv går tapt, sier han.

– Pasienter med kreft og kronikere som trenger lufttransport til sykehusbehandling skyves bak i køene som dannes. Sykehusene vil etter hvert ikke få sendt hjem pasienter. Hele dynamikken ødelegges. Vi kan ikke ha det slik, sier Gilbert.

Babcock beklager

Sent søndag var fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten fremdeles satt på bakken etter at pilotene har opplevd en vridning på flyene. Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

– Vi beklager det faktum at vi står her i dag og har satt tjenesten i en ny og vanskelig situasjon, sa driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Babcock opplyste søndag at selskapet vil sette inn to ekstra ambulansefly fra Sverige i tjenesten i Norge fra mandag formiddag, i tillegg til to andre fly fra Sverige som ble kalt inn i helgen. Det ene kan lande på kortbaner uten restriksjoner. Det andre tar oppdrag på langbane og vil dermed kunne avlaste de øvrige kortbaneflyene for slike oppdrag.

Høie inn på teppet mandag

Helseminister Bent Høie (H) sa søndag til NTB at situasjonen som har oppstått, er uønsket, og at det er viktig at det settes inn nødvendige ekstratiltak slik at pasientene i minst mulig grad blir påvirket.

– Jeg har veldig stor forståelse for at dette skaper uro og er krevende for helsevesenet i Nord-Norge. Derfor setter vi hele veien inn ekstra tiltak og har oppmerksomheten rettet mot å løse denne situasjonen og komme over i en normalsituasjon, sier helseministeren.

SV mener utviklingen er «alarmerende» og har sendt brev til helseministeren der de ber om en redegjørelse for situasjonen. Partiet vil i tillegg kalle Høie inn på teppet ved møteslutt i Stortinget mandag.