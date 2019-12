Tromsø: Mor tok norskprøve kort tid før drukningsdød

Kvinnen gjennomførte en muntlig prøve i norsk på Voksenopplæringen, skriver VG.

Den avdøde kvinnen er opprinnelig fra Sudan og deltok på introduksjonsprogrammet til Tromsø kommune. Hun var elev ved Voksenopplæringen. Avdelingsdirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune bekrefter til VG at kvinnen tok en muntlig norskprøve få timer før politiet ble varslet om hendelsen på Fagereng.

– Men det var ingenting i situasjonen som ga grunn til uro, sier Henriksen.

Politiet har flere teorier

Politiet bekreftet tirsdag at kvinnen i 20-årene er barnas mor. Moren og den seks år gamle jenta døde på sykehus mandag kveld, mens de to jentene på fire og ett og et halvt år har livstruende skader.

Den avdøde kvinnen etterforskes for drap og drapsforsøk på sine tre døtre etter drukningshendelsen.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen og jobber med flere hypoteser. Én hypotese er at mor kan ha påført døden til ett av barna og den livstruende tilstanden til de andre barna, sa politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag.

Hun vil ikke kommentere om noen av de involverte hadde noen ytre skader da de ble funnet.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Forlatt barnevogn

Det var mandag ettermiddag at politiet fikk melding om en forlatt barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet.

Politiet rykket ut og fant en kvinne og tre jenter livløse i sjøen åtte til ti meter fra land. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de ble fraktet til sykehus.

Moren og den seks år gamle jenta døde på Universitetssykehuset i Nord-Norge mandag kveld, mens de to andre jentene tirsdag morgen ble fløyet til Rikshospitalet med livstruende skader.

Faren har status som vitne

Bistandsadvokat Erik Ringberg opplyser at faren er på Rikshospitalet med barna. Politiet oppsøkte mannen i familiens bolig etter hendelsen mandag kveld.

– Han var ferdig på jobb mellom klokken sju og halv åtte. Klokken åtte var han hjemme, og da det banket på døren trodde han at det var familien som kom hjem. Det var politiet, sier venner av mannen til Nordlys.

Han ble avhørt av politiet samme kveld og har status som vitne i saken.

– Vi mener at han som far har sentral informasjon til oss, sier politiadvokat Gøril Lund til NTB.

Lokalmiljø i sorg

Jenta som er død, var elev ved Borgtun barneskole. Skolen holdt tirsdag en minnestund i fellesskap. Det er sendt ut informasjon til lærere og foreldre om hvordan de skal snakke med barna om hendelsen.

– Vi er rystet. Det er en sterk opplevelse å stå i en sånn sak, det er en tragisk hendelse som berører oss alle, sier rektor Wenke Sørensen til Nordlys.

Det sudanske miljøet i Tromsø er preget av dødsfallene.

– Dette er så trist for alle sammen. Ikke bare oss som er fra Sudan, men for alle som bor i Norge, sier Gamal Eldoum.

Eldoum forteller om et sammensveiset, lite sudansk miljø i Tromsø, hvor alle kjenner alle og er som en stor familie. Mange i miljøet kjenner familien som er rammet.