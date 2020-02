Januar 2020 ble den våteste noensinne

Det melder Meteorologisk institutt. De har allerede fastslått at januar 2020 også ble den nest-varmeste noensinne. Det ble satt sju rekorder for høyest målte nedbørsmengde på ett døgn, mesteparten av de i Trøndelag. I tillegg ble det satt 30 rekorder for høyest mengde nedbør målt over hele måneden, da hovedsakelig i Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

– Det ble satt enda flere nedbørrekorder i januar 1989 og 2005, men da var det også områder som fikk lite nedbør, bare 10–30 prosent av normalen. De tørreste områdene i januar i år lå på 50–60 prosent av normalen, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Normalen det sammenlignes med er den internasjonale standardperioden fra 1961 til 1990. Noen målestasjoner i Vestland, Innlandet, Trøndelag og Nordland fikk så mye som fire ganger den normale mengden nedbør.

Målingene går helt tilbake til 1900.