Lange passkøer på Gardermoen - Avinor beklager lav bemanning

Ifølge passasjerer Aftenposten har snakket med var ventetiden opp til 40–50 minutter i passkontrollen.

Forsinkelsene skal ha medført tilløp til håndgemeng og frustrerte tilrop fra frustrerte passasjerer som fryktet at de skulle miste flyavgangen sin.

To personer på jobb i passkontrollen

Køene skyldtes lav bemanning i passkontrollen.

– Det har vært to personer på jobb i passkontrollen, og det er altfor lite. Vi så med en gang at køene gikk raskere da vi satte inn en tredje person, sier pressetalsmann for Avinor Oslo Lufthavn, Lasse Vangstein.

Avinor ønsker likevel å avdramatisere situasjonen:

– Det har vært køer på opptil 25 minutter, men det er ingen som har mistet flyet sitt, sier Vangstein.

– Det er ingen som har mistet flyet sitt, og den største forsinkelsen var på Norwegian-flyet til Gatwick som gikk 19 minutter etter tiden, British Airways var to minutter etter tiden, og flyet til Qatar gikk før tiden.

Politiet: – Det har ikke vært køer

Privat

– Det har vært køer, og ventetiden i dag har vært for lang.

– Hvor lang ventetid må man normalt påregne i passkontrollen?

– Opptil 15 minutter, men det er også opp til passasjerene å komme til flyplassen i rett tid.

– Så det er passasjerene sin feil?

– Det sier jeg ikke, men jeg anbefaler å beregne mer enn fem minutter ventetid i passkontrollen.

– Det har vært to personer på jobb sier du, hvor mange er det normalt?

– Det kommer an på. Politiet tolker trafikktallene og bemanner deretter, det er opptil elleve sluser, sier Vangstein og legger til.

– Men i dag har det vært for dårlig bemannet, og det beklager vi, sier Vangstein.

Ved politistasjonen på Oslo lufthavn Gardermoen stiller de seg helt uforstående til kritikken fra Avinor om for lav bemanning:

– Det har ikke, og er ikke, kø i passkontrollen, sier en kvinne ved politistasjonen, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt.