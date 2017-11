Det melder Dagens Næringsliv.

Tidligere leder av avdelingen i TV2-sporten der vedkommende arbeidet, nåværende TV 2-sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, bekrefter overfor avisen at det var han som mottok varslene om den påståtte trakasseringen.

Han beklager at det tok over ett år før han gjorde noe med varslene.

– Uholdbart at det tok så lang tid

I en e-post til DN skriver han følgende:

– Av de fem sakene vi kjenner til fra 2004 og frem til i dag har fire endt med oppsigelse og en med skriftlig advarsel. I de fleste sakene har TV 2 reagert raskt og resolutt. I én av dem tok det imidlertid altfor lang tid. Det skjedde på min vakt. Det tok halvannet år fra den første episoden fant sted til vedkommende var kastet ut. Det er uholdbart og det er mitt ansvar. I løpet av denne tiden fant nye episoder sted og de kunne vært unngått om jeg hadde gjort jobben min bedre. Det er smertefullt og til dem som ble rammet er det bare å si unnskyld. Jeg burde lyttet bedre, undersøkt mer og praktisert absolutt nulltoleranse. Det finnes mange ulike forklarende faktorer for at ting tok tid, men ingen av dem i nærheten av gode nok til å dekke over det som ganske enkelt er dårlig lederskap i en alvorlig sak, skriver Jansen Hagen.

– Ynkelige menn

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, reagerer sterkt.

– Jeg blir forbannet. Jeg er lei av at små ynkelige menn får ture frem og ødelegge arbeidsmiljøet rundt seg, sier Solbrække til VG.

– Ikke representativt for TV 2

Hagen mener de nevnte hendelsene ikke er representative for TV 2-sporten.

– De er på ingen måte representative for fellesskapet. Noen stjerner har åpenbart følt seg hevet over fellesskap og tatt seg til rette. I dag er det en annen besluttsomhet, rutiner og oppmerksomhet rundt seksuell trakassering. Det skal ikke forekomme i noen form i TV 2. Jeg er ikke stolt av historikken, men den bør i det minste gjøre oss ekstra årvåkne på å sette en ufravikelig standard for hvordan arbeidsmiljøet her skal være i fremtiden, skriver Jansen Hagen.

Avdekket trakassering i NRK

Nrk.no meldte tirsdag kveld at det er avdekket flere tilfeller av trakassering også i NRK.

Det sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Han mener at mediebransjen kan være spesielt utfordrende for unge kvinner.

Den internasjonale #metoo-kampanjen har utløst et skred av historier om seksuelle overgrep og trakassering. I Norge og Sverige har historiene i hovedsak kommet fra mediene selv.

I kveld diskuterer flere medietopper saken i et møte i regi av Oslo journalistklubb. Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten, Sarah Willand, organisasjons og kommunikasjonsdirektør i TV 2, og Gard Steiro, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG, er blant deltakerne.