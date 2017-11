Elleve mennesker omkom i trafikken i oktober

I oktober har elleve mennesker omkommet i trafikken, av dem er sju menn og fire kvinner. Tallet for omkomne er det samme som i tilsvarende periode i 2016.

Nå som vintermånedene har meldt sin ankomst, ber Trygg Trafikk folk om å være forberedt på glatt føre og vanskelige kjøreforhold i tiden framover.

De opplyser at det flere steder i landet allerede er glatte veier, minusgrader og snø, men at det likevel er mange som drøyer med å skifte til vinterdekk. Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, påpeker at mange ulykker vinterstid skjer med biler som har sommerdekk eller for dårlige vinterdekk.

– Uten skikkelige vinterdekk er du mer utsatt for en alvorlig ulykke. Du trenger vinterdekk selv om du bor i mildt kystklima­, kjører mest på hovedveier eller veier som saltes ofte, sier Johansen.

Han påpeker også at de fleste trafikkulykker skyldes sjåføren, og ber bilister om å avpasse farten til føret.

– Det dreier seg særlig om lavere fart inn mot svinger og kurver, og å ha god avstand til både fotgjengere, syklister og andre biler. Bremselengden på glatte veier kan være fire ganger lenger enn på tørr asfalt, sier Johansen.

Ifølge Trygg Trafikk øker glatt føre, snø og slaps faren for å komme over i motsatt kjørefelt og kollidere med møtende biler. De ber derfor bilister om å ikke ha høyere fart enn at man rekker å reagere ved en eventuell situasjon.