Christine Meyer går av som SSB-sjef

Fredag møtes finansminister Siv Jensen Meyer igjen. Det er varslet at det skal holdes et allmøte i Statistisk sentralbyrå etter dette møtet.

Informasjonssjef Jon Olav Fosland i SSB har følgende kommentar:

– Meyer henviser til møtet i morgen tidlig.

Meyer skal møte Jensen fredag morgen klokken 0900. Det er tredje møtet på under to uker mellom de to i tilknytning til bråket rundt omorganseringen i SSB.

Nestleder i fagforeningen NTL i SSB, Henrik Holck Johannessen, sier at han respekterer Meyers beslutning.

– Nå er det viktig at SSBs ansatte står sammen, verner institusjonen og bidrar til å bygge opp igjen tilliten som Norges fremste faktaleverandør, sier Holck Johannessen.

Varlset arbeidstilsyn og departement om arbeidsmiljø

Etter det forrige møtet med Meyer, på onsdag. unnlot finansminister Siv Jensen å svare på om hun har «tillit» til SSB-sjef Christine Meyer. Det ble samtidig kjent at Meyer var innkalt til et avgjørende møte fredag.

Samme kveld kunne Aftenposten fortelle at tillitsvalgte hadde sendt et bekymringsbrev til Arbeidstilsynet om et svært vanskelig arbeidsmiljø i SSB.

Brevet var sendt fra SSBs representanter i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Arbeidstilsynet, med kopi til Finansdepartementet ved avdelingsdirektør Håkon Tandstad.

«Det psykososiale arbeidsmiljøet i SSB er nå på et kritisk dårlig nivå,» het det i brevet fra NTL.

– Vi er bekymret for det psykososiale arbeidsmiljøet i organisasjonen, og for at det er vanskelig for ledelsen å ivareta arbeidsmiljøet samtidig som de står i denne krisen. Vi får tilbakemeldinger på at det begynner å gå utover helsen til folk. Da har vi plikt til å varsle, sa Johannessen til Aftenposten.

Meyer hadde fortsatt tro på løsning

Slik kommenterte Christine Meyer brevet:

– Jeg er svært bekymret for SSBs ansatte og den situasjonen vi nå er satt i. SSB trenger nå avklaring og ro for å kunne levere på samfunnsoppdraget.

Og videre:

– Det er min vurdering at planen jeg har presentert for finansministeren vil roe situasjonen, uten dermed å undervurdere at det er hardt arbeid som ligger foran oss.

Nå er det klart at Meyer er ute av jobben.

Ble advart i september

Fagforeningene i SSB advarte direktør Christine Meyer mot endringsplanene i september.

Det var 19. september de ansattes fagforeninger NTL, Akademikerne, UNIO og Parat møtte ledelsen i SSB for å drøfte kontroversielle forslagene om omorganisering av byrået.

Møtet endte med en sjelden skarp protokolltilførsel fra de ansatte:

– Vi vil påpeke at SSB ved å gjennomføre så mange omfattende endringer samtidig, påtar seg en meget stor risiko med hensyn til leveringsevne, produktivitetstap, omdømmetap og arbeidsmiljø, het det.