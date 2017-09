Renovasjonsgiganten RenoNorden er konkurs. Se hvem som kan få problemer med søppeltømmingen

Selskapet opplyser i meldingen at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning. Selskapet har slitt økonomisk i lang tid, og 6. september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.

Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.

Renonorden betegner seg som Nordens klart største aktør innen husholdningsrenovasjon og leverer tjenester til over fem millioner mennesker i fire ulike land.

Usikkert om søppelet blir hentet

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Reno Nordens kommunikasjonsavdeling uten hell.

Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld henviser til pressemeldingen han sendte ut etter at nyheten om konkursen kom.

RenoNorden står for søppeltømming i 30 av kommunene i Norge. Westerveld kan foreløpig ikke svare på hvilke konsekvenser det vil ha for renovasjonstjenestene.

– Jeg kan ikke si noe annet enn det vi har uttalt hittil. Dette er helt fersk nyhet om et selskap som eksisterte for en time siden, sier Westerveld

– Det vi kan si i kveld er at vi skal bistå kommunene med overgangsløsninger sånn at de kan sørge for at renovasjonstjenestene fortsatt driftes. Det er ikke bankene som har det operative ansvaret for driften av renovasjonstjenestene, så den enkelte kommune må nesten svare på hvordan de vil løse det konkret, sier Westerveld.

Bærum er en av kommunene som har avtale med selskapet.

– Vi har nettopp fått meldingen gjennom denne børsmeldingen. Vi begynner nå å jobbe med beredskapsplanen vi la i sommer, sier kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang, til Budstikka mandag kveld.

Kommunen har vært klare over RenoNordens tvilsomme økonomi, og inngikk i sommer en avtale med et annet selskap hvis det skulle komme en konkurs.

– Vi inngikk en avtale med NordRen om at de skulle ta over hvis det skulle komme en konkurs i RenoNorden. Denne beredskapsplanen er det vi nå setter i gang, sier Bang.

Her er listen over kommuner med RenoNorden-avtale

Bærum

Romerike: Fet, Gjerdrum, Sørum

Halden

Indre Østfold: Askim, Marker, Spydeberg, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl

Hamar, Løten, Ringsaker, Stange

Solør/Hedmark: Åsnes, Grue, Våler

Toten: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land

Hadeland: Gran, Hole, Jevnaker, Lunner, Ringerike

Drammenregionen: Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Modum, Røyken, Sande, Svelvik, Øvre Eiker

Kongsberg

Sandefjord

Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes

Kristiansand: Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Setesdal: Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Bygland, Iveland

Mandal, Lindesnes, Marnadal

Farsund, Lyngdal

Stavanger/Jæren: Hå, Klepp, Stavanger

Ryfylke/Tau: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand, Suldal

Karmøy

Nord-Rogaland: Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær, Vindafjord

Hordaland: Askøy, Fusa, Kvam, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal

Nordhordland/Sogn og Fjordane: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy, Solund

Sogn: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik

Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund

Sunnfjord/Førde: Askvoll, Fjaler, Førde, Gauler, Hyllestad, Jølster, Naustal

Nordfjord: Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn, Vågsøy

Fosen: Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland

Helgeland: Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna

(Kilde: NRK)