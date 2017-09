Varsler 10 til 20 centimeter snø i indre strøk

Snøgrensen kan gå helt ned i 500 meter. Instituttet sendte ut obsvarsel om snøfallet mandag kveld, melder Adresseavisen.

Det heter i varselet at det «fra sent tirsdag ventes vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene og andre høyereliggende veier på grunn av sludd og snø».

Obsvarsel for fire fylker

Varselet gjelder for fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

Vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet sier til Adresseavisen at prognosene fra tirsdag kveld til torsdag morgen viser store mengder snø, årstiden tatt i betraktning.

- Varslene viser jevnt over 5 til 10 millimeter i indre strøk, men det kan ikke utelukkes 10 til 20 millimeter enkelte steder. Det betyr snømengder opp i 10 til 20 centimeter noen steder, ja, kanskje enda mer, sier Fagerlid.

- Hvor langt ned går snøgrensen?

- Det er kjølig luft i indre deler av av Sør-Norge, mange steder ned mot 0 grader, så det er mulig med snø helt ned i 500 meter. De største nedbørmengdene kommer tirsdag kveld og natt til onsdag.

Folk som bor på Røros og i Oppdal kan risikere å våkne opp til snødekket mark onsdag morgen.

Meteorologisk institutt skriver i varselet at «det er nødvendig å være skodd etter forholdene».

Samtidig som indre strøk av Sør-Trøndelag får den første smaken av vinter, sørger et høytrykk over Kola for flott og solrikt høstvær i andre deler av landsdelen fra tirsdag ettermiddag.