Død mann i Skien identifisert som Hjalmar Johnsen

Den ene 35-åringen er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød, og den andre for uaktsomt drap.

– Avhøret av den ene er i gang. Det andre starter snart, sier Sandnes til Varden torsdag ettermiddag.

Onsdag ble det funnet en død person i havnebassenget i byen, og politiet bekrefter torsdag at dette er Johnsen.

Politiet forteller at de to pågrepne mennene har en form for relasjon.

– De to er ikke helt fremmede for hverandre, sier politiadvokat Asle Sandnes i Sør-Øst politidistrikt til NTB, men han vil ikke gå nærmere inn på hvordan de to kjenner til hverandre.

Teori om påkjørsel

Politiet jobber ut fra teorien om at 35-åringen som nå er siktet for uaktsomt drap, har kjørt på Johnsen med sykkel.

– Vi har en mistanke om at det har skjedd en ulykke med en sykkelpåkjørsel, også har det gått tid fra hendelsen til politiet har fått kjennskap til det. Vi har ikke full oversikt over hendelsesforløpet, sier Sandnes.

Ingen av de to har tatt stilling til skyldspørsmålet. Den avdøde skal obduseres, og obduksjonsrapporten vil være klar torsdag ettermiddag eller fredag morgen.

Tips om sykkel

Ifølge NRK ønsker politiet nå tips om terrengsykkelen som er blitt sett i nærheten av stedet der de tror at Hjalmar Johnsen døde.

– Vi er interessert i å få tak i en sykkel som er observert ved Damfoss i Skien fredag kveld. Det er snakk om mørk herresykkel av merket Fuji med skivebremser. Den skal ha demper foran og Maxxis-dekk bak, sier Sandnes.