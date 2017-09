Bevæpnet politi pågrep mann etter sleggeangrep mot bil

Politiet har nå pågrepet en person som mistenkes å ha deltatt i angrepet på en bil i Holtebygda i Vestfold søndag morgen, melder NTB.

Politiet leter fortsatt etter den andre.

– Mennene slo i stykker frontruten med slegge. Politiet jakter nå på gjerningsmennene, opplyser politiet i Vestfold på twitter.

Mennene kom kjørende i en blå Volkswagen Touareg da de presset den andre bilen av veien og gikk til angrep. Den siste observasjonen av bilen er gjort på riksvei 306 i retning Andebu fra Holtebygda. Politiet antar at det var to personer i bilen.

Bilen funnet, gjerningsmenn på frifot

Politiet forteller at gjerningsmennenes bil og tilhenger nå er funnet.

Bil og tilhenger er nå funnet. Vi leter etter gjerningsmennene. https://t.co/QXQuR8rDVb — Politiet Vestfold (@PolitiVestfold) September 24, 2017

Den dramatiske hendelsen startet søndag klokken 08 da en jeger kom tilbake til stedet han hadde parkert bilen sin i Siljan.Ifølge NRK startet det hele da en mann ringte politiet litt før klokken 8 om morgenen og fortalte at han var sperret inne av nyhogde trær på en skogsbilvei i Siljan. Mannen hadde vært på jakt.

Mannen ringte sin far som kjørte mot stedet. Faren tok opp jakten på trehoggerne og fulgte etter bilen deres i flere kilometer til han etter hvert ble presset av veien.

– Ut kom minst to menn iført finlandshetter, bevæpnet med balltre og slegge. Mannen i bilen forsøkte å rygge for å komme seg unna, men kjørte i grøfta og ble sittende fast. De to mennene knuste sideruter på mannens bil med slegge. De slo også nesten i stykker frontruten. Dette skjedde ved Hvarnes i Holtebygda i Vestfold, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til avisen.

Politiet jakter søndag formiddag etter bilen og angriperne, men får ikke tilgang til politihelikopteret siden det benyttes under siste dag av sykkel-VM i Bergen.