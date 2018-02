Troms får toppledelsen og Finnmark internasjonal satsing i ny fylkeskommune

Den øverste politiske ledelsen og fylkesrådmannen skal sitte i Tromsø. Tre nye avdelinger som skal jobbe med internasjonale forhold og nordområdene, folkehelse og samferdsel, blir plassert i Vadsø. Og ingen av de ansatte skal være nødt til å flytte som følge av sammenslåingen.

Det er noen av hovedpunktene etter en uke med intens mekling under Knut Storbergets ledelse mellom delegasjonene fra Troms og Finnmark.

Spenstig beslutning

Kommunalminister Monica Mæland (H) berømmer fylkespolitikerne som har fremforhandlet avtalen.

– Dere har tatt stort lederskap, det er en veldig riktig beslutning dere har tatt. Jeg var ganske sikker på at dere ville komme i havn, men ikke så raskt. Vi er veldig glade for de beslutningene dere har tatt som vi nå slipper å ta i departementet, sa statsråden da avtalen ble signert på et hotell på Gardermoen torsdag ettermiddag.

– Her har alle gitt og tatt. Jeg opplever to parter som begge er vinnere og tapere, sier Mæland til NTB.

Hun trekker spesielt fram den nye Vadsø-avdelingen som skal jobbe med internasjonale forhold og nordområdene.

– Det er en spenstig beslutning. De kommer helt klart til å være i førersetet for en viktig utvikling, sier kommunalministeren.

Harde tak

Storberget – som er fylkesmann i Hedmark og Oppland – sier til NTB at den nye fylkeskommunen skal ta i bruk hele regionen.

– Jeg opplever at partene har vært veldig konstruktive. Det har vært harde tak, men samtidig har man vært kreative når det gjelder å finne gode løsninger, sier Storberget.

Han poengterer at ingen ansatte skal være nødt til å flytte som følge av sammenslåingen, og han legger til at det også blir en fordeling geografisk mellom toppledere og nestledere i de ulike avdelingene.

– Det er gjort et godt stykke arbeid for å sikre vekst i en region vi alle er glade i, sa den tidligere statsråden og stortingsrepresentanten da avtalen ble signert.

Steinflytting

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark mener at forhandlingene i sum endte opp med en avtale alle kan være fornøyde med.

– Vi har gitt og tatt. Ingen har fått det helt som de ville, men avtalen er i sum noe vi kan leve med, sa hun til NRK etter signeringen.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms ville ikke være med på at de har brukt kjøttvekta og dermed sikret seg både politisk og administrativ toppledelse, samt seier i symbolkampen om navnet.

– Vi har flyttet på veldig mange steiner de siste dagene, og ingen har gitt mer eller mindre enn noen andre. Vi har landet på en modell som skal være utgangspunkt for å bygge det nye fylket fra i morgen, lød hans kommentar.

Veksle på møtesteder

Den nye fylkeskommunen får også et samisk og et kvensk navn. Det samiske egennavnet er Dávvin – som betyr lengst nord, og det kvenske lyder Ruija – som betyr nordlyslandet / «det nordligste».

Et av stridspunktene har handlet om hvor assisterende fylkesmann skal sitte. Nå blir det en i hver av byene Tromsø og Vadsø.

Det nye fylkestinget får 57 medlemmer, ifølge avtalen. Og møtene skal i løpet av året avholdes både i dagens Troms og dagens Finnmark.

Prosessen fram mot sammenslåing skal samordnes og forberedes av en fellesnemnd med 36 medlemmer – 19 fra Troms og 17 fra Finnmark. Lederen velges fra Troms, og så konstituerer resten av nemnda seg selv.

Meklingen om sammenslåingen mellom de to fylkene har pågått på høygir den siste uken. Det siste døgnet satt partene sammen på et hotell på Gardermoen.

Forhandlingsdelegasjonen har foruten Vassvik og Ørnebakk bestått av Lise Svenning (H) fra fylkestinget i Finnmark fylkeskommune og fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp).