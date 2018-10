William Nygaard var forlagssjef da Aschehoug ga ut Salman Rushdies bok «Sataniske vers» i april 1989. To måneder tidligere hadde Irans leder ayatollah Khomeini utstedt en fatwa som krevde at Rushdie måtte henrettes fordi boken ble oppfattet som blasfemisk mot islam.

Attentatsaken har preget Nygaard, hans omgivelser og hele det norske samfunnet siden 1993.

Dette skrev Aftenposten i en reportasje nøyaktig ti år etter attentatet, fra Dagaliveien:

«Eiendommen bærer preg av hendelsen. Overvåkingskameraer titter frem overalt, og mye av det hemmelighetsfulle og viltvoksende som tidligere pakket inn den store, svarte tomannsboligen er beskåret for å gi fri sikt. Ingen skal kunne oppholde seg her i skjul. Likevel er rammen rundt åstedet den samme. Luften er klar. Grusen og det høststive gresset er bestrødd med gule blader. Dagaliveien er et boligstrøk som kler en fargerik høst i helt usedvanlig forstand. Her er en forunderlig ro. Når man er inne på eiendommen, nr. 22, er det liksom ingen å se.»

Den daglige podkasten «Forklart» gikk i dybden på Nygaard-attentatet. Kulturjournalist Kaja Korsvold og redaktør Harald Stanghelle tar deg gjennom historien.

