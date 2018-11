På dagen var han på skolen. På kvelden var det moskeen. Dette var hverdagen for imamsønnen Aziz ur Rehman gjennom hele ungdomstiden på 1980-tallet.

Da han fikk egne barn, begynte han å engasjere seg i lokalmiljøet på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Mens debatten om fraværende innvandrerforeldre pågikk, påtok Rehman seg verv som klassekontakt, FAU-leder og driftsmedlem på skolen der nesten alle elever har minoritetsbakgrunn.

Samtidig så han behovet for å skape fritidstilbud for barn og ungdom. For noen år siden tok han initiativet til Mangfoldshuset på Søndre Nordstrand der både barn og eldre kan boltre seg. Over halvparten av befolkningen i bydelen har flerkulturell bakgrunn.

Mangfoldshuset arrangerer blant annet aktiviteter for barn og unge i ferier, som hytteturer, kinodag, minigolf og bowling.

Mandag ble Rehman hedret for sin mangeårige innsats med prisen Årets forbilde som ble delt ut av barneminister Linda Hofstad Helleland (H) foran flere ungdommer på Nobels Fredssenter.

Fakta: Årets forbilde Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og ungdom. Prisen deles ut annethvert år. Det er landets kommuner og organisasjoner som foreslår kandidater til prisen. Blant tidligere vinnere finner man Cecilia Dinardi, Farooq Farooqi og Dilek Ayhan.

Viktig med forbilder

Rehman kom til Norge som 12-åring og jobber i dag som regnskapssjef i Omsorgsbygg. Han legger ikke skjul på at veien hit ikke har vært lett.

– På ungdomsskolen hadde jeg bare elever med minoritetsbakgrunn i klassen. Bare tre av oss begynte på videregående skole. Jeg var opptatt med skolen og moskeen og hadde ikke mye tid til å henge ute. Det var kanskje like greit fordi den gangen hadde vi heller ikke gode fritidstilbud for unge, minnes Rehman.

Dette var en av grunnene til at han engasjerte seg tidlig da han fikk egne barn.

Olav Olsen

– Barna må se at foreldrene bryr seg og er engasjert i deres oppvekst. Foreldrene må også engasjere seg i barnas fritid, slik at barna har noen gode rollemodeller å se opp til, sier Rehman, som også er leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RiO).

Barn og unge med minoritetsbakgrunn trenger gode rollemodeller, slik at de kan se at mange har klart det bra med deres bakgrunn, og at de har mange muligheter i det samfunnet de er en del av, legger han til.

Som leder i RiO var han tidligere i høst med på å arrangere seminar for å forebygge sosial kontroll, et tema som var tabubelagt for bare få år siden.

Ros fra statsråden

Statsråd Helleland, som for anledningen titulerte seg selv som ungdommens minister, roste Rehman for hans mangeårige innsats for barn og unge.

Olav Olsen

– Det å være forbilde betyr at vi er noe for andre. At vi er til stede for andre. At vi gjør noe sammen med andre og tør å gå foran. Slik er det med Årets forbilde. Gjennom hans mangfoldige frivillige innsats for likestilling og integrering, er han et forbilde for oss alle.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde et slikt forbilde da jeg var ung, sa Helleland rett før hun utropte Rehman som vinner.