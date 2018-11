De siste ukene har Aftenposten avdekket til dels svært høy pengebruk på fest og moro i partigruppene på Stortinget.

Fire av ni partigrupper på Stortinget vil fortsatt ikke gi Aftenposten detaljene om hvordan de bruker millioner av kroner som de årlig bevilger til seg selv.

Rødt, SV, KrF og MDG åpnet bøkene umiddelbart da Aftenposten spurte i slutten av oktober, mens Venstre gjorde helomvending og ga innsyn 22. november.

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Senterpartiet hemmeligholder detaljer om pengebruken.

Fakta: Dette er saken

«Reiser andre»

«Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak»

«Møter (herunder representasjon)»

«Andre arrangementer»

«Gaver»

«Telekostnader»

«Velferdsutgifter»

«Representanter reiser utenlands»

«Representanter reiser innenlands» Partigruppene består av både folkevalgte representanter og ansatte. Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter fortsatt offentligheten innsyn i regnskapsdetaljer som viser hvordan de bruker offentlige midler.

Å nekte å vise åpenhet om hvordan skattepengene brukes, kan være skadelig for folkets tillit til politikere og partier, mener SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

– Folk stiller spørsmål ved om man har noe å skjule. Det kan på sikt svekke tilliten til oss politikere og partiene. Det er kjempedumt om det skal skje bare fordi man ikke har valgt å vise åpenhet om egen pengebruk, sier Kaski.

Kan åpne opp uten å avsløre sensitive detaljer

Partiene som hemmeligholder, begrunner dette med at det detaljerte regnskapet inneholder personopplysninger om de ansatte i gruppene og om hvordan partigruppene konkurrerer om velgernes gunst.

– Er ikke det gode argumenter for hemmelighold?

– Det går fint an å vise disse opplysningene og samtidig ivareta de ansattes personvern, som selvsagt er viktig, sier Kaski. Hun viser til at man enten kan sladde sensitive opplysninger eller unngå å skrive slike opplysninger i detalj i regnskapet i utgangspunktet.

Privat

– Åpenhet må gå foran disse hensynene nå. Vi er litt lei av å stå alene om dette sammen med de andre partiene som ga innsyn. Vi er alle tjent med å vise åpenhet her for å ivareta tilliten i befolkningen, sier Kaski.

– Venstre snudde før helgen. Tror du flere kommer etter?

– Jeg håper det, men det avhenger nok av om debatten fortsetter. Det skulle bare mangle at Venstre var med på det. SV og Venstre er de to partiene som i ulike saker har vært de største forkjemperne for åpenhet rundt lobbyregister, opplysningsplikt for statsråder og så videre.

– De som hemmeligholder detaljene, viser til regelverket, som ikke krever åpenhet på dette nivået. Er reglene gode nok?

– Vi får håpe det ikke er nødvendig å endre regelverket for å tvinge dem til å åpne opp. Dette handler om kultur og hvilket grunnleggende utgangspunkt man har for åpenhet.