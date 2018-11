Forsvaret håper å få fregatten til Haakonsvern om tre uker

Det skriver Forsvaret i en oppdatering på sine nettsider.

Der opplyser de at de nå starter planleggingen av bergingsoperasjonen. Det er det norske selskapet BOA Management som skal utføre arbeidet. Selskapet skal få råd av DNV GL og kommer også til å bruke flere underleverandører.

Kan skli ut på dypere vann

Forsvaret skriver at det fortsatt er en risiko for at KNM Helge Ingstad kan skli ut på noe dypere vann. Det jobbes fortsatt med å sikre fartøyet der det ligger nå.

Arbeidet beskrives som «meget krevende», og Forsvaret skriver videre at de prioriterer sikkerheten til dem som skal gjøre jobben høyest.

Slik vil de berge fregatten

Planen er å heise fregatten gradvis opp, og overføre den til en lekter.

Deretter skal lekteren bli slept til Haakonsvern, før fregatten gjennomgås og utstyret i den tas ut. Så skal Forsvaret vurdere skadene.

«Dette arbeidet vil nødvendigvis ta noen uker, og havaristen er foreløpig vurdert til å kunne være på Haakonsvern i løpet av uke 49», skriver Forsvaret. De understreker samtidig at det er usikkert om tidsplanen holder.

Stiv kuling er ventet i området

Tidligere onsdag ble det klart at det er meldt dårlig vær i området der KNM Helge Ingstad ligger, med stiv kuling og bølger opp mot én meter. – Det kommer til å blåse ganske kraftig de neste dagene, og det ligger an til stiv til sterk kuling fra tidlig ettermiddag i dag med vindstyrke opp mot 17 meter i sekundet, sa Øyvind Breivik, leder for oseanografi og maritim meteorologi i Meteorologisk institutt, til NTB onsdag morgen.

Sjøforsvaret mener det skal være mulig å heve skipet og frakte det til Haakonsvern, tross vind og vær. – Man skal løfte fartøyet opp ved hjelp av to kranlektere. De er bestilt og er allerede på vei mot havaristedet, sa Håvard Mathiesen i Forsvarsmateriell til NTB tidligere onsdag.

Under gårsdagens pressekonferanse, sa sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils-Andreas Stensønes, at målet er å begrense skadene “i den grad de lar seg begrense”

– Vi kommer til å berge fartøyet, få det opp og ta det til Haakonsvern. Så får vi se da hva som er hensiktsmessig å gjøre. Men det er klart; jo mer vann som kommer inn, jo mer blir ødelagt.