Ludvigsens advokat: – Nå er det definitivt på tide å minne om Tønne-saken

– Nå er definitivt på tide å minne om Tønne-saken, sier advokat Ulf E. Hansen. Han er Svein H. Ludvigsens forsvarer i saken der den tidligere statsråden og fylkesmannen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med unge, mannlige asylsøkere.

Hansen viser til den tragiske utgangen etter at tidligere helseminister Tore Tønne tok sitt eget liv 21. desember 2002. Det skjedde etter omfattende medieomtale i forbindelse med en tiltale som Økokrim hadde tatt ut mot Tønne. Saken dreide seg om påstått sammenblanding mellom politikk, næringsliv og private forhold.

– Grove påstander av svært personlig karakter

– Mener du at situasjonen tilsvarer det den var i 2002?

– Ja, det gjør jeg. Svein Harald Ludvigsen er vant til å stå imot når det stormer, men dette dreier seg om grove påstander av svært personlig karakter, tatt ut av en sammenheng. Han avviser alt, sier Hansen.

Advokaten raser mot lekkasjene som er kommet frem, blant opplysninger om bilder og sms-er med seksuelt innhold.

– Jeg vet bare at disse lekkasjene ikke kommer herfra. Jeg vet også at det som er lekket, er tatt ut av en kontekst. Meldingene er tatt ut av en sammenheng, det er flere sms-er i denne kommunikasjonen, meldinger både før og etter de som kommet frem i mediene, sier Hansen.

– Ludvigsen avviser alle anklagene i tiltalen. Han erkjenner at han har vært godtroende, han har vært flåsete i sine kommentarer, men han har aldri ment å invitere eller oppfordre til seksuelle handlinger, sier Hansen.

Dan P. Neegaard

25-åring sto frem i Nordlys

Torsdag sto en 25 år gammel mann frem i avisen Nordlys med meldinger han sier at han har mottatt fra den tidligere fylkesmannen i Troms. 25-åringen kom til Norge som flyktning fra et land i Nord-Afrika.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo utelukker ikke – på generelt grunnlag – at det kan være flere enn tre fornærmede i saken mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein H. Ludvigsen.

Fem år etter at han mottok statsborgerskapsbeviset sitt av fylkesmann Ludvigsen, ble han kontaktet av Ludvigsen igjen. Ludvigsen skal ha sendt ham seksuelt ladede SMS-er.

Fakta: Saken mot tidligere statsråd og fylkesmann Onsdag 3. januar i år pågripes og siktes Svein Ludvigsen (72) for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede. Alle tre kom til Norge som asylsøkere. Torsdag 4. januar ble han varetektsfengslet i en uke. Uken etter ble fengslingen forlenget med fire uker. 8. februar blir den tidligere Høyre-statsråden løslatt. Han erkjente ikke straffskyld. Før sommerferien tok Ludvigsen selv initiativ til å bli avhørt på nytt, med henvisning til at han ikke hadde hatt tilgang til egne notater under avhørene. Onsdag 28. november tok statsadvokat ut tiltale mot Ludvigsen. Han blir tiltalt for å ha utnyttet sin stilling som fylkesmann og begått seksuelle overgrep mot tre unge menn.

Politiet ønsker kontakt med mannen

Statsadvokat Nordmo sier til Aftenposten at 25-åringens identitet er ukjent for ham.

– Men vi ønsker å snakke med ham, se meldingene og høre hans historie.

Politiinspektør Elin Norgård Strand opplyser til Aftenposten at politiet ikke har mottatt noen konkrete tips i saken etter tiltalen mot Ludvigsen ble offentlig kjent. Men politiet får ny informasjon gjennom mediene.

– Har dere vært i kontakt med vedkommende som torsdag sto frem i Nordlys?

– Nei, hvis det er en som ikke har vært inne til avhør før, så har vi ikke det. Men vi oppfordrer vedkommende til å ta kontakt hvis han har opplysninger som er relevante, svarer hun.

Fikk ikke avhørt person i utlandet

Fra før er det kjent at en fjerde person med flyktningbakgrunn kontaktet politiet etter at siktelsen ble kjent i januar, men at vedkommende ikke ble avhørt fordi mannen befinner seg i et annet europeisk land uten lovlig opphold.

– Viser artikkelen fra Nordlys at enda en mann kan ha blitt utsatt for uønskede, seksuelle tilnærmelser fra Ludvigsen?

– Det kan virke sånn, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo

– Kan det være aktuelt å utvide tiltalen?

– På generelt grunnlag kan jeg selvfølgelig ikke utelukke det, svarer statsadvokaten.

Angivelig overgrep på hotellrom i Oslo

Overgrepene Ludvigsen er tiltalt for, skal ha pågått fra sommeren 2011 til 27. november 2017. Denne siste dagen var Ludvigsen i Oslo for å delta på et møte i det regjeringsoppnevnte Hagen-utvalget, som skal gi råd om oppgavene til de nye regionene i Norge.

Politiet mener det siste overgrepet skal ha skjedd på Ludvigsens hotellrom mens han var i hovedstaden i forbindelse med dette møtet, ifølge NRK, som omtalte saken først.

Marit Hommedal

Politiet: Ingen tilknytning mellom fornærmede

Den første anmeldelsen mot den tidligere Høyre-statsråden kom like før jul i fjor. Da hadde en av de tre fornærmede vært i kontakt med en kommunal instans i nedslagsfeltet til Oslo politidistrikt. De fulgte ham til politiet og bisto med å anmelde Ludvigsen for seksuelle overgrep.

Politiet i Oslo gjennomførte mindre etterforskningsskritt før de sendte saken til kollegene i Tromsø. Der ble en henlagt sak fra 2015 gjenopptatt etter at den i 2016 ble henlagt etter bevisets stilling. Den fornærmede var en mann i 30-årene.

Etterforskningen som ble igangsatt i Troms politidistrikt, avdekket så en tredje fornærmet.

– Det forholdet ble kjent for oss gjennom etterforskningen etter pågripelsen av tiltalte i begynnelsen av januar i år, sier politiinspektør Strand.

– Skal de tre fornærmede ha kjent hverandre?

– Slik vi oppfatter det, har de ingen tilknytning til hverandre.

Store mengder teknisk bevis

Nordmo sier at de har masse dokumentasjon, mange tekniske bevis, herunder chattelogger, bilder, vitneforklaringer og opplysninger om de fornærmede.

Han bekrefter at det er gjort beslag både hos den tiltalte og de fornærmede.

– Det er mye teknisk bevis som er sikret, men hvor mye av det som er relevant for bevisførselen i tingretten, gjenstår å se.

Statsadvokaten sier at ingen av de fornærmede var under seksuell lavalder, 16 år, da overgrepene skal ha skjedd.

– Var noen av dem under 18 år?

– Det vil jeg ikke kommentere.