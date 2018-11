Trusseltiltalte Mohyeldeen Mohammad pågrepet

Mohammad ble pågrepet hjemme hos seg selv tirsdag klokka 7.30, og fremstilles for fengsling tirsdag morgen, ifølge VG.

Retten skal ta stilling til om Mohammad bør fengsles for å sørge for at han møter i trusselsaken mot ham.

Mohammad skulle møte i Oslo tingrett tirsdag, tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V). Saken var utsatt ettersom Mohammad ikke møtte da saken skulle startet 22. oktober. Han ble da etterlyst.

Mohammads forsvarer, Brynjar Meling, opplyste til NTB i helgen at hans klient skulle stille i Oslo tingrett til den utsatte rettssaken.

- Min klient stiller i retten tirsdag morgen. Han er klar på at han aldri har hatt noen annen hensikt enn det, opplyste Meling da.

Mohammad la lørdag ut en video på YouTube der han forklarte hvorfor han ikke møtte i retten i oktober.

- Jeg fikk aldri forkynning av tiltale eller informasjon om tid og sted jeg måtte møte opp. Jeg visste faktisk ikke at min tilstedeværelse der var nødvendig i det hele tatt, sier han i videoen, som TV 2 viste søndag.

Islamisten Mohammad er blant annet tiltalt for å ha kalt Abida Raja en "skitten frafallen muslim" som burde råtne i helvete.