Dom i norgeshistoriens største gruppesøksmål ventes etter jul

Dommen fra Oslo tingrett kan ventes senest innen 12. januar, opplyste rettens administrator Ingebjørg Tønnessen da saken ble avsluttet onsdag.

Forbrukerrådet saksøkte DNB på vegne av om lag 180.000 kunder i tre fond i årene 2010 til 2014. Banken anklages for å ikke ha drevet aktiv forvaltning av fondene, selv om kundene har betalt for det.

Forbrukerrådet mener kundene skal få tilbakebetalt det de har betalt ekstra sammenlignet med om de hadde investert i et passivt fond, som er langt billigere. Til sammen er det snakk om 690 millioner kroner.

– Hvis vi ikke får medhold, så er det også en dom over Finanstilsynet, sier fagdirektør for finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet til NTB etter to og en halv uke i retten.

Her kan du lese om de to partenes argumenter i saken:

Finanstilsynet slo i 2015 fast at graden av aktiv forvaltning i DNB Norge-fondene var for lav. Dette er også utgangspunktet for Forbrukerrådets sak.

I retten kom det fram at DNB mener tilsynet tok feil, selv om de den gang godtok pålegget om å endre praksis.

– DNB mener forvaltningen har vært i tråd med informasjonen og at den har vært forsvarlig, sa bankens advokat Helge Lundestad i retten.

Banken mener for øvrig at kunder som var misfornøyd med forvaltningen burde ha sagt fra om dette tidligere og dessuten at Forbrukerrådets krav er delvis foreldet.