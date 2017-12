Stor stas med kongelig besøk på =Kaffe

– For et fantastisk koselig sted! Det var veldig fint å se at det er så mye omsorg. Kaffe laget med kjærlighet, det vil jeg si at der er, forteller kronprinsesse Mette-Marit etter en cappuccino på =Kaffe.

Kaffebaren i Akersgata 32 åpnet i juni i år. =Kaffe har ni fast ansatte, hvorav seks baristaer fra det åpne rusmiljøet. Kaffebaren fikk mandag morgen et overraskende kongelig besøk, og det var barista Frank som sto for kaffen.

– Jeg visste ikke at de skulle komme, så det var veldig herlig og overraskende. Det har stor betydning at de kommer hit, i hvert fall for oss som jobber her, sier han til NTB.

– Jeg fikk ønsket dem god jul og godt nyttår. Og så var det jo hyggelig at de likte kaffen, fortsetter Frank, som også er selger av magasinet =Oslo.

Julegave til kongen

Kronprinsparet snakket om løst og fast om familieliv, kaffebaren og juleplaner med baristaene på stedet. Barista Anniken hadde til og med tatt med julegave til kong Harald, som hun overrakte til kronprins Haakon etter å ha spurt om alt sto bra til.

– Det går bra med ham, svarte kronprinsen, som lo og koste seg med de ansatte.

Kronprinsparet fikk samtidig høre om det gode samholdet ved kaffebaren.

– Vi er en kaffefamilie, fortalte en av de ansatte.

Tidligere på morgenen spiste kronprinsparet frokost med åtte selgere i =Oslos lokaler i hovedstaden. Møtene med både selgere og baristaer var positivt, forteller kronprinsparet.

– Jeg kjenner jo noen av disse fra før og har fulgt dem gjennom flere år. I dag har jeg truffet mange som har vært rusfrie en stund, og det er veldig oppløftende og godt, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Viktig arbeid

– =Oslo gjør et veldig viktig arbeid. Det er mange forskjellige tilbud som trengs i samfunnet, og =Oslo er jo en måte som gir en struktur i hverdagen, legger kronprinsen til.

Men de kongelige la ikke skjul på at juletiden for mange kan være tøff og utfordrende.

– Jula er ikke bare for dem som bor på gata, men for mange andre også en vanskelig tid. Det er noe vi alle kan kjenne på. Jeg sender en varm tanke til alle som bor på gata akkurat nå i denne tida, avslutter kronprinsesse Mette Marit.