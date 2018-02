Investor spår blodig åpning på Oslo Børs

– Det som taler for et kraftig fall på Oslo Børs er at oljeprisen er ned i tillegg. På det første fallet holdt oljeprisen seg bra. Når du i tillegg får oljeprisen ned, så jeg tror det blir blodig på åpning, og så får vi se, sier Hauglund til E24.

New York-børsen åpnet med markant nedgang torsdag og deretter gikk det bare nedover. Nasdaq endte ned 3,9 prosent og Dow Jones-indeksen falt med 4,2 prosent. Også Oslo Børs gikk i minus torsdag. Hovedindeksen falt med 0,26 prosent til 796,85 poeng.

De siste dagenes berg-og-dal-bane på aksjemarkedet ble utløst av frykt for økt inflasjon og påfølgende renteheving i USA. Hauglund uttalte mandag til E24 at han ikke hadde planer om å kjøpe aksjer slik som markedet så ut. Det har ikke endret seg.

– Jeg er fortsatt ikke i nærheten av å tørre å kjøpe i dette markedet. Jeg tror fortsatt det er mye å gå på på nedsiden, og det er fort gjort å glemme hvilket nivå børsene kommer fra, sier han.