«Champagnesnø» gjør påsken farligere - vanskelig å forutsi hvor skredene vil gå

Spesielt farlig er det i Vest-Finnmark. Store mengder nysnø og vind gir ustabile forhold. -Unngå alt skredterreng, naturlig utløste skred forventes, advarer varsom.no mandag formiddag.

Et stabilt høytrykk er nå på vei inn over Sør-Norge. Her vil det bli liggende i minst én uke.

Dette betyr svært kalde netter og makstemperaturer rett over null de fleste steder.

I Nord-Norge blir det enda kaldere med bygevær langs kysten og sibirkulde på Finnmarksvidda, melder Meteorologisk institutt.

– Frykter flakskred mest

Etter noen få vårdager, blir det nå kaldere resten av påsken.

Dette er ikke uproblematisk for dem som ønsker å ferdes trygt i fjellet.

– De fleste skred som tar liv er utløst av skiløpere. De farligste er flakskred som utløses høyere opp enn der skiløperen er. Slike brudd i snødekket er livsfarlige, sier forsker Krister Kristensen ved Norges Geeotekniske Institutts (NGI) skredsenter på Strynefjellet.

Farlig også i vest

Bare den siste uken er det meldt inn over 50 skred til snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

30 av disse varslene kom i helgen, de fleste fra Vestlandet:

– Brå svingninger i temperaturen øker faren for skred. Nå begynner solen å varme skikkelig, noe som har utløst mange av skredene vi har sett på Vestlandet de siste dagene, sier Kristensen.

HRS advarer

Skredfaren er fortsatt betydelig i det aller meste av Nord-Norge. I varslingsområdet Vest-Finnmark er skredfaren stor. Vis vett, vær varsom, oppfordrer HRS på Twitter.

4 - stor snøskredfare for region Nord-Troms

Les hele varselet på https://t.co/EppEe63Tqd

Kantkornet snø under skarelag

For de som skal utøve friluftsliv er rådet å holde seg unna terreng hvor det kan gå skred. Dette er som regel skråninger brattere enn 30 grader.

– Kantkornsnø er som å stable en masse champagneglass i høyden og så legge et lokk av skare på toppen. Dette kaller vi vedvarende, svake lag med snø, og det kan utløse store skred. Dessuten er det veldig vanskelig å varsle, sier skredforsker Markus Landrø ved NVE, og gir oss følgende bilde på hva vi har i vente:

– Champagnesnø er som å få besøk av en spinngal tante i påsken. Du vet aldri når hun kommer til å klikke, men om det skjer, kan det bli virkelig ille...

De vanskelige forholdene med kantkornsnø gjelder nå langs hele kysten fra Bergen og nord til Hammerfest, men også i Jotunheimen, Hallingdalsfjellene og spesielt områdene innenfor Molde og Åndalsnes vil det gå ras.

Nysnø på toppen

I Nord-Norge kommer det nå store mengder nysnø, og kombinert med vind kan dette bli fonder med fokksnø som øker rasfaren.

«Skredsituasjonen er nå meget kompleks, og det er fare for naturlig utløste skred. Fjernutløsning av skred er også meget mulig», heter det i oppsummeringen fra varsom.no søndag kveld.

Isolert etter snøskred

Senest natt til mandag gikk det er større skred på Arnøya i Skjervøy kommune i Nord-Troms.

Flere mennesker er innesperret av skredet, men det er organisert båtskyss forbi rasstedet.

Arnøya/snøskred

Det har gått et snøskred rett på nordsiden av Langfjordtunnelen på Rv 347, skredet er ca 2 m høyt, uvisst hvor bredt.

