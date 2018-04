Giske skal lede fornyingsarbeid i Trøndelag Ap

Fylkeslaget skal vedta en uttalelse på årsmøtet i helgen som ifølge avisen bli starten på et storstilt arbeid for å fornye Arbeiderpartiet. Det trengs etter en rekke kriser, toppet av det svake valgresultatet i 2017, mener trønderne.

– Jeg gleder meg til arbeidet. Jeg tror det er kjempeviktig at vi ser nøye på oss selv. Når tilliten mellom velgerne og Ap ikke er som den skal være, er det vi som må gå i oss selv. Det er ikke velgerne det er noe feil med, sier Giske til Trønder-Avisa.

Giske måtte gå av som Ap-nestleder i vinter etter en rekke varsler mot ham i kjølvannet av metoo-sakene.

– Ingen selvfølge at Ap gjenreises

Fornyingsarbeidet skal organiseres som et idénettverk som skal finne ut hvordan hele landet skal tas i bruk, hvordan framtidas næringspolitikk skal være og hvordan partiet bruker sin egen grasrot.

– Vi må ta inn over oss at det er ikke er en selvfølge at Arbeiderpartiet skal reise seg igjen, sier fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap.

Partisekretær Kjersti Stenseng synes det er positivt at Trøndelag tar dette initiativet, skriver Adresseavisen. Hun mener partiet trenger at fylkespartiene og medlemmene bidrar til politikkutvikling og mer grasrotaktivitet.

– Trenger Giskes klokskap

Stenseng mener det er helt naturlig at Trond Giske, som innehar topplassen i det tidligere Sør-Trøndelag, bidrar i det viktige arbeidet.

– Jeg vet, Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi trenger erfaringen din og klokskapen din. Det gleder en partisekretærs hjerte at Trøndelag går i bresjen her, sier Stenseng.

Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Giske beklaget sin oppførsel, men skrev samtidig på Facebook at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

1. mai skal han holde tale for dagen i Verdal i Trøndelag.