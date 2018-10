Seks tiltalt for smugling av nesten 400 kilo gull

I tiltalen heter det at to av de seks tiltalte sammen skal ha innført eller tilrettelagt for innførsel av 397 kilo gull. Gullet ble ikke fortollet, og de to firmaeierne alene skal være skyldig om lag 28 millioner kroner i unndratt tollavgift.

Gullet skal ha blitt innført for videresalg i to firmaer eid av de to, og de fire andre tiltalte skal ha bistått med å transportere gullet over grensen.

Forholdet anses som grovt spesielt fordi de skal ha vært flere om smuglingen, at gullet skal ha vært ment for videresalg og det påståtte omfanget på innførslene og tollunndragelsene.

Av de tiltalte har fem svensk opphav, mens en er finsk. Forholdene de er tiltalt for fant sted mellom 2011 og 2012.

Rettssaken går i Oslo tingrett fra 8. oktober til 2. november.