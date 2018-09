Drapene i Trondheim: Begge ofrene var i tenårene og gikk på skole i Norge

To tenåringer ble mandag drept i Trondheim. Den antatte gjerningsmannen, også han tenåring, ble pågrepet etter kort tid.

De to drepte kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere og hadde begge begynt på skole i Norge.

Adresseavisen har skrevet om bakgrunnen til de to guttene.

– Han var en snill og fantastisk gutt

Da afghanske Reza Alizada kom til Norge som 15-åring, bodde han den første tiden på Bjerka asylmottak i Hemnes i Nordland. Marianne Hoff Hjertås, som var mottaksleder og assisterende driftsoperatør på mottaket, forteller at han kom dit på slutten av 2015 eller starten av 2016. Han var der frem til mottaket ble lagt ned i 2017.

– Han var en snill og fantastisk gutt, som var rolig, litt sjenert, omgjengelig og trivelig, sier Hjertås.

Etter at Bjerka asylmottak ble lagt ned på starten av fjoråret, flyttet Reza til et asylmottak i Rana, hvor han bodde noen få uker.

Både Reza og den andre drepte, 19 år gamle Nasratullah Hashimi, hadde fått opphold i Norge.

Gikk på samme skole som siktede

– Raza fikk et positivt svar da han var hos oss. Det var en gledens dag for ham, da han fikk vite at han fikk komme til Trondheim. Han ønsket å komme til Trondheim fordi han hadde flere venner som var der, sier Hjertås.

Raza gikk på Heimdal videregående skole. Det gjorde også 18-åringen som er siktet for dobbeltdrapet og en 18-åring som er skadd.

Hjertås forteller at Reza fant seg godt til rette da han var på Bjerka mottak.

– Han var sjenert og gjorde ikke så mye ut av seg. Han hadde venner og var flink på skolen. Men han hadde det tungt i den tiden da han ikke visste om han fikk bli i Norge. Han var lett å bli glad i, sier Hjertås.

Tina Hoem hjalp den skadede: – Han sa at han hadde blitt slått med hammer

– Et sjokk

19 år gamle Nasratullah Hashimi startet på skolen i august, og han gikk i en ordinær studiespesialiseringsklasse .

– Jeg ble oppringt av min leder klokka 02.30 natt til tirsdag, med beskjed om at det ene drapsofferet var en av våre elever, forteller Rektor Hanne Mari Sæther ved Melhus videregående skole.

– Han var en høflig, dannet og pliktoppfyllende gutt. Det var et sjokk å få vite han var drept, forteller rektoren.

De øvrige elevene i klassen kom direkte fra ungdomsskolen, så Hashimi var litt eldre enn de andre.

– Han bodde i Trondheim, og hadde nok sitt viktigste sosiale nettverk der, men han var absolutt en integrert del av klassemiljøet, forteller Sæther.

Omsorgsfulle elever

Sammen med kontaktlæreren var det hun som i tirsdagens første skoletime kom med dødsbudskapet til klassekameratene.

– Det var et tungt budskap å komme med, både for meg og kontaktlæreren. Det er jo en voldsom nyhet å få for disse ungdommene, det var en sterkt preget klasse.

Hun roser elevene for omsorgen de viste hverandre i løpet av dagen.

– De har tatt godt vare på hverandre og har skrevet minnebok for Nasratullah.

I løpet av onsdag vil det bli arrangert en minnestund for førstetrinnet på skolen.

– Det er et lite miljø, vi er bare to parallelle klasse her. Vi forsøker etter beste evne å ivareta både elever og ansatte. Vi har et godt hjelpeapparat, det har også jeg nytt godt av, sier rektoren.

- Trivdes

Tidligere mottaksleder Hjertås forteller at hun besøkte Reza og de andre guttene som hadde bodd på mottaket etter at de hadde flyttet til Trondheim.

- Jeg fikk inntrykk av at det gikk bra med ham, at han trivdes og var glad for boligen der han bodde, sier Hjertås.

Hun forteller Reza kom fra en av de store byene i Afghanistan.

- Han var ikke den som sa så mye om situasjonen han hadde vært i tidligere. Det var tungt for ham, sier Hjertås.

- Tenker på kompisene

Hun sier tankene nå går til de andre guttene som kjente Reza.

- Det er ubegripelig og utrolig trist. Det er trasig for alle kompisene som sitter igjen, sier Hjertås.

Den tidligere mottakslederen har vært i kontakt med dem hun jobbet sammen med på Bjerka etter at drapene ble kjent

- Jeg har snakket med noen av dem, og de er like forskrekket, triste og lei seg som meg. Vi tenker på de andre guttene, sier Hjertås.