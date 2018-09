Rektor om drapsofferet Nasratullah (19): - Han var en høflig og pliktoppfyllende gutt

To tenåringer ble mandag drept i Trondheim. Den antatte gjerningsmannen, også han tenåring, ble pågrepet etter kort tid.

– Jeg ble oppringt av min leder klokka 02.30 natt til tirsdag, med beskjed om at det ene drapsofferet var en av våre elever, forteller Rektor Hanne Mari Sæther ved Melhus videregående skole.

– Et sjokk

19 år gamle Nasratullah Hashimi startet på skolen i august, og han gikk i en ordinær studiespesialiseringsklasse.

– Han var en høflig, dannet og pliktoppfyllende gutt. Det var et sjokk å få vite han var drept, forteller rektoren.

De øvrige elevene i klassen kom direkte fra ungdomsskolen, så Hashimi var litt eldre enn de andre.

– Han bodde i Trondheim, og hadde nok sitt viktigste sosiale nettverk der, men han var absolutt en integrert del av klassemiljøet, forteller Sæther.

Tina Hoem hjalp den skadede: – Han sa at han hadde blitt slått med hammer

Omsorgsfulle elever

Sammen med kontaktlæreren var det hun som i tirsdagens første skoletime kom med dødsbudskapet til klassekameratene.

– Det var et tungt budskap å komme med, både for meg og kontaktlæreren. Det er jo en voldsom nyhet å få for disse ungdommene, det var en sterkt preget klasse.

Hun roser elevene for omsorgen de viste hverandre i løpet av dagen.

– De har tatt godt vare på hverandre og har skrevet minnebok for Nasratullah. Minnestund på onsdag I løpet av onsdag vil det bli arrangert en minnestund for førstetrinnet på skolen.

– Det er et lite miljø, vi er bare to parallelle klasse her. Vi forsøker etter beste evne å ivareta både elever og ansatte. Vi har et godt hjelpeapparat, det har også jeg nytt godt av, sier rektoren.