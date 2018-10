Jensen passet på å vie KrF ekstra oppmerksomhet da hun gikk gjennom regjeringens forslag til neste års statsbudsjett i finanstalen i Stortinget mandag formiddag.

Jensen nevnte ikke KrFs veivalg, som partiet skal ta på sitt ekstraordinære landsmøte 2. november, men viste til gratis kjernetid i barnehager, reduserte barnehagesatser og økt skolestipend for de med dårligst råd som seire KrF har fått til tidligere.

Men mot slutten av den 45 minutter lange talen la hun til:

– Jeg håper jeg kan stå her i årene fremover også, og fortelle at alt gikk bra – igjen.

Ønsker mer til barnefamilier

KrFs finanspolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, mener budsjettet som ble lagt frem i dag er et godt tilpasset statsbudsjett, men trekker frem manglende løft for barnefamilier og flere tiltak mot barnefattigdom.

– Det virker som om budsjettet trenger et løft for barnefamiliene, og det kommer til å være en viktig prioritering for KrF inn i forhandlingene, sier

Av partiets nye kjernesaker på feltet er økt barnetrygd, satsing på engangsstønaden for fødende og gratis barnehage for barn nummer tre. Også når det gjelder barnefattigdom, må det flere tiltak til, slår Ropstad fast.

Statsbudsjettet ikke avgjørende

Ifølge Ropstad er KrF blant annet glade for pakken til fattigdomsbekjempelse og økningen i bistanden, men på spørsmål om det vil bli vanskelig for KrF å felle regjeringen på dette budsjettet, svarer han:

– KrF kommer til å ha en prosess frem til landsmøtet 2. november, og da er det nok ikke bare statsbudsjettet som blir avgjørende for om KrF velger å skifte side i politikken.

Samtidig sier han at KrF støtter regjeringens forslag om å kutte i formuesskatten, nærmere bestemt den såkalte aksjerabatten som vil koste staten 700 millioner kroner. Også regjeringens forslag om å ta inn 3.000 kvoteflyktninger er i utgangspunktet bra, mener Ropstad.

Sosiale tiltak

I budsjettet for neste år kommer det blant annet økt bostøtte og penger til ferietiltak for de med lavest inntekt, varslet Jensen.

– Vi foreslår også å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å gjelde toåringer. Det er ikke minst et viktig integreringstiltak. Å få mødrene med innvandrerbakgrunn ut i arbeid, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, sa Jensen.

– Barna som blir født i en lavinntektsfamilie, må løftes. De skal ikke arve problemene. De skal få muligheter, sa finansministeren.