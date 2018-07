Den kjente pressemannen og tidligere Arbeiderparti-politikeren Hans Kristian Amundsen (58) døde under en joggetur ved hjemstedet i Skoganvarre i Finnmark søndag kveld.

– Vi antar at det er en naturlig årsak, et ukjent og uventet sykdomsbilde. Vi har ingen andre indikasjoner, sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til VG mandag morgen.

Leteaksjon

Politiet opplyser til Altaposten at Amundsen dro ut på joggetur i 12-tiden søndag formiddag. Han ble meldt savnet 18.30-tiden og funnet ved en skogsvei litt etter klokken 21.

Politiet, Røde Kors, Sivilforsvaret og soldater fra Porsangmoen ble satt inn i letingen søndag.

– Den savnede er dessverre funnet omkommet nord for Skoganvarre. Vedkommende ble funnet av letemannskap, meldte Finnmark politidistrikt sent søndag kveld.

Skrev 22. juli-minneordene

Hans Kristian Amundsen var statssekretær for Jens Stoltenberg da Arbeiderpartiet ble rammet av terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Som pressesjef skrev Amundsen utkastene til talene og minneordene som samlet nasjonen etter 22. juli.

Ifølge VG hadde han planlagt å gi ut en bok om 22. juli til høsten med tittelen «Vi er et lite land, men et stort folk. Slik samlet vi Norge 22. juli–22. august».

Meldte om dødsfallet på Facebook

Amundsen var gift og etterlater seg fem barn. Kona Karen Marie Berg meldte selv om det uventede dødsfallet på Facebook.

– Nå er alt mørkt. Vår elskede pappa og kjæreste døde i går. Han dro ut på en joggetur i går formiddag og kom ikke tilbake. Jeg klarer ikke å ta innover meg at vi skal leve videre uten deg, men du vil være med oss hver dag. Vi elsker deg uendelig høyt, min kjære, skriver Berg på Facebook.

Mange år i politikken

Hans Kristian Amundsen har lang bakgrunn fra presse og politikk. Han var sjefredaktør for avisen Nordlys i ni år før han i 2011 gikk over til politikken og Arbeiderpartiet, der han blant annet var statssekretær for Jens Stoltenberg og senere sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I januar i år trakk han seg som sekretariatsleder. I februar ble han konstituert som konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane Nor.

– Vil bli dypt savnet

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at hans tanker medfølelse er hos Amundsens nærmeste, og at han vil bli dypt savnet.

– Hans Kristian var så levende til stede i alt han deltok i. Det er uvirkelig at han nå er gått bort. Jeg sitter igjen med mange gode minner fra vårt nære samarbeid og vennskap, og stor takknemlighet for den innsatsen han nedla for Arbeiderpartiet gjennom flere år, sier Støre til avisen.