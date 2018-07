Ap-topp Hans Kristian Amundsen er død

Den kjente pressemannen og tidligere Ap-toppen Hans Kristian Amundsen (58) døde under en joggetur, skriver NRK.

Amundsen var gift og etterlater seg fem barn. Kona Karen Marie Berg meldte selv om det uventede dødsfallet på Facebook.

Nå er alt mørkt. Vår elskede pappa og kjæreste døde i går. Han dro ut på en joggetur i går formiddag og kom ikke... Posted by Karen Marie Berg on Monday, July 30, 2018

Hans Kristian Amundsen har lang bakgrunn fra presse og politikk. Han var sjefredaktør for avisen Nordlys i ni år før han i 2011 gikk over til politikken og Arbeiderpartiet, der han blant annet var statssekretær for Jens Stoltenberg og senere sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I januar i år trakk han seg som sekretariatsleder. I februar ble han konstituert som konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane Nor.

Aftenposten kommer med mer.