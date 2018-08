PST-sjefen: – Vi har ikke noe med statsrådenes kjærlighetsliv å gjøre. De skal få lov å ha de kjærestene de vil

Da Per Sandberg (Frp) mandag ble gitt avskjed i nåde som fiskeriminister, bekreftet statsminister Erna Solberg (H) at hennes kontor ble gjort kjent med påstander rundt Per Sandberg 8. juni i år.

SMK innhentet nærmere opplysninger og håndtert saken «både etter sikkerhetsregler og etter personalregler», ifølge Solberg, som da ikke ville utdype hvem informasjonen kom fra eller hvordan SMK vurderte den.

Stein Bjørge

Benedicte Bjørnland, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke opplyse når de første gang ble gjort kjent med opplysningene knyttet til avgåtte statsråd Per Sandbergs kjæresteforhold til Bahareh Letnes.

– Vi har tett dialog med Statsministerens kontor av helt naturlige årsaker. Vi passer på myndighetspersoner og regjeringenes medlemmer, og er i løpende i dialog med SMK om statsrådenes program og reiser, sier Bjørnland til Aftenposten.

Terje Pedersen, / NTB scanpix

– Vil det da også være naturlig å ha dialog om privatsfæren og private forhold til statsråder?

– Uten å kommentere denne saken direkte kan jeg si at hvis det er bekymringer som faller inn i vår portefølje, så legger jeg til grunn at da får vi vite det, sier Bjørnland, og legger til:

– Vi har ikke noe med statsrådenes kjærlighetsliv å gjøre. De skal få lov å ha de kjærestene de vil, men det er klart at noen kan bli særlig sårbare hvis man får kjærester fra land som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– Personer som kommer tett innpå deg kan være særlig sårbare, de kan ha familie i hjemlandet som kan bli utsatt for press. Da vil vi gi forebyggende råd.

– Har det skjedd i Sandbergs tilfelle?

– Jeg vil ikke uttale meg om det.

– Iran er et land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med?

– Vi har ikke sikkerhetspolitisk samarbeid med Iran. Men dette er ikke noe dramatisk, sier Bjørnland.

Sandberg har sagt at han har vært i en samtale med PST. Bjørnland vil ikke si om sikkerhetstjenesten har hatt flere samtaler med Sandberg, eller om de også har hatt samtaler med Letnes.

Stein Bjørge

Tviler på telefonfunn

Per Sandberg brøt sikkerhetsinstruksen da han tok med seg tjenestetelefon til Kina i mai og brukte den i to måneder etter hjemkomsten uten å involvere PST.

Han unnlot også å informere Statsministerens kontor om feriereisen til Iran med kjæresten.

Etter han kom hjem fra Iran leverte han telefonen, som også var med på denne turen, til PST. Der blir den nå undersøkt og så vil den bli destruert.

– Hvis vi har funnet noe som tyder på kompromittering av telefonen, vil vi gå ut med at vi har det. Men mest sannsynlig kommer vi ikke til å finne noe. Han har hatt med samme telefon til Kina og Iran, det er tjenester som er sofistikerte og sitter på betydelige ressurser. Slik sett er det ikke gitt de etterlater seg sport hvis de har vært der, sier Bjørnland.

– Når kan vi vente et svar om telefonen?

– Det er for tidlig å si. Vi jobber med det.

Morten Uglum

– En påminnelse

– Utover at dere jobber med telefonen vil du ikke si hvilke andre undersøkelsesskritt dere har tatt?

– Nei, hverken avkrefte eller bekrefte. Det gjør vi ikke.

– Gjør dere noen ekstratiltak for at dette skjer igjen med andre statsråder?

– Vi kan egentlig ikke pålegge statsråden noe som helst. Vi gir de råd. Hvis noen som har tilgang til skjermingsverdig informasjon begynner å bryte sikkerhetsloven, slik at de er skjødesløse med det, da skal vi jo etterforske dem, sier Bjørnland.

Sikkerhetsloven angir minimumskrav for beskyttelse av informasjon og objekter av betydning for rikets eller alliertes sikkerhet eller andre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Det skal, ifølge Sandberg selv, ikke ha vært tilgang til informasjon gradert etter sikkerhetsloven på hans telefon.

PST gir jevnlig sikkerhetsbrifer til statsråder, regjeringen, statssekretærer og stortingsgruppene.

– Denne saken er en påminnelse, mener Bjørnland.

Morten Uglum

– Ikke vår viktigste sak

Bjørnland mener Sandberg-saken må settes i kontekst.

– Jeg kjenner vår portefølje og hva vi løpende står i av saker som dreier seg om å forebygge ulovlig etterretning. Da blir ikke denne saken vår viktigste og høyest prioriterte sak. Vi gjør jobben, og skal gjøre gode undersøkelser akkurat med den telefonen, sier Bjørnland.

Sett opp mot det andre PST står i, er det ikke Sandberg-saken som er mest skadelig for nasjonen Norge.

– Dette skjer hele tiden. Det skjer mot stortingspolitikere, politiske rådgivere, ansatte i departementet og politisk ledelse i departementer og det skjer når de er på reise. Det å nappe ut en sak og si at denne er så ille, synes jeg blir kontekstuelt feil.

– Selv om det er en statsråd?

– Ja.