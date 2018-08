1. oktober åpner de 38 omstridte bomstasjonene på Nord-Jæren. De neste 15 årene skal over 25 milliarder kroner hentes inn til ulike samferdselsprosjekter i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Misnøyen med den nye bompengepakken har de siste ukene vist seg å være svært stor, både i gatene og på sosiale medier. I stor grad har skytset vært rettet mot politikerne som vedtok de nye bomringene i distriktet. Politikerne har blant annet svart med at det er nødvendig at bilistene betaler bompenger for å få ned køene og for å betale for planlagte veiprosjekter.