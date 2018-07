Krisemøter om fôrmangel over hele Østlandet på grunn av tørken

Den varme starten på sommeren på Østlandet har ført til store problemer for både husdyrprodusenter og kornprodusenter. Den ekstreme tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynt å slakte ned besetningene sine.

Både på formiddagen og kvelden ble det holdt krisemøter mellom Tine, Nortura og bønder fra Norges Bondelag for å diskutere hvordan de skal håndtere situasjonen. Enkelte steder var også Norsk Landbruksrådgiving og Felleskjøpet med på møtene.

Vil unngå masseslakt

Løsningen for mange er å slakte flere dyr for å sikre at resten av dyra har nok mat. Ett av hovedtemaene på møtene har vært hvordan man skal unngå dette.

– Det er mye snakk om slakting. Men det er den løsningen vi håper blir tatt i bruk minst. Det fins mange gode alternativer til å komme gjennom krisen uten å slakte mer. Blant annet kan man supplere med alternative fôrtyper, for eksempel kraftfôr, sier Asgeir Svendsen, fagsjef for storfe i Nortura, til NRK.

Han understreker samtidig at Nortura, som eier flere slakterier rundt om i Norge, allerede har hentet folk hjem fra sommerferie og står klare for å ta imot dyr dersom det ender opp med å bli «masseslakt» i sommer.

Stappfulle møter

Også leder Sigurd Jensen i Akershus bondelag var på plass under krisemøtet i Akershus. Møtelokalet på Grønt Fagsenter på Hvam var stappfullt, og enkelte ble tvunget til å stå i gangene utenfor.

– Vi må snu alle steiner. Vi er i en situasjon vi aldri har vært i før, så nå må vi prøve å skaffe så mye grovfôr og halm som vi klarer. Vi må gjøre en dugnad for å hindre at vi må slakte flere dyr enn vi må. For å slakte dyr er en økonomisk dårlig løsning for bonden. Det vil få følger i flere år framover dersom vi slakter for mye dyr, sier Jensen til NRK.

– Stor usikkerhet

Fullt var det også på krisemøtet i Østfold tidligere på dagen. Også der er fôrsituasjonen prekær, og beholdningen av ensilert gress – fôrtypen storfebøndene tradisjonelt bruker – ligger på bare 25 til 30 prosent av nivået den pleier å ligge på.

– Vi var rundt 170 stykker. Det er et veldig stort oppmøte. Vi ser at dette er en svært alvorlig situasjon for mange. Flere, særlig unge bønder, kjenner på usikkerheten rundt hva dette kan føre til økonomisk. Man har ikke hatt en slik fôrkrise i Norge i nyere tid, sier leder Svend Arild Uvaag i Østfold bondelag til NTB.

Målet med møtene har vært å dele erfaringer og vise at det finnes måter å løse fôrkrisen på.

– Blant annet er det erfaringer fra Vestlandet med at man kan bruke noe mer halmstråfôr, altså restproduktet fra kornproduksjon, sier Uvaag.