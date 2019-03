I 10-tiden lørdag startet prosessen med å heve lekteren «Boa Barge 33». Fregatten var i løpet av natten kommet på plass på putene den skal hvile på, før lekteren i dag skal løfte den.

Prosessen ble hele tiden fulgt av et undervannsfartøy (ROV), for at bergingsmannskapene skal være sikre på at fregatten står i riktig posisjon.

Kompleks

– Det er en stor og tung last, og det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å heve lekteren og fregatten, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Litt før klokken 1800 lørdag kveld var fregatten over vannlinjen.

– Det er fremdeles en stor og kompleks operasjon. Både aktiv og passiv drenering pågår hele tiden, og tømmingen vil fortsette mens lekteren heves, sier Sandberg.

Hun forteller at arbeidet med å sjekke at fregatten ligger rett på lekteren, og at kjettingene holder den, også vil pågå hele tiden under hevingsprosessen.

– Når den er oppe, blir det også en ny og grundig sjekk av at den ligger rett på putene, før vi fjerner kjettingene, sier Sandberg.

PAUL S. AMUNDSEN

Må ha lavvann

Bergingsleder Anders Penna i Boa påpeker at de ikke kan garantere noe tidspunkt for flyttingen foreløpig.

– Men vi tar sikte på at det er lavvann i Vatlestraumen klokken 1520 søndag. Vi må gå gjennom på slakt vann.

Han understreker at dette er den foreløpige planen, og at de fremdeles jobber med å gjøre båten klar for flytting på lørdag.

– Jeg håper og tror vi skal være klar til det tidspunktet.

Holder tidsplanen så kaster de loss fra Hanøytangen klokken 1300 og er fremme på Haakonsvern rundt 1630.