(Bergens Tidende): I 10-tiden lørdag startet prosessen med å heve lekteren «Boa Barge 33». Fregatten var i løpet av natten kommet på plass på putene den skal hvile på, og står på lekteren søndag morgen.

Nå er lekteren «Boabarge» 33 planlagt å heves ytterligere, opp til to meter fribord. Deretter skal bergingsmannskapene begynne å løse kjettingene fra kranfartøyene «Rambiz» og «Gulliver», og klargjøre fregatten til å fraktes videre. Slepingsarbeidet starter etter planen søndag kveld.

Prosessen ble hele tiden fulgt av et undervannsfartøy (ROV), for at bergingsmannskapene skal være sikre på at fregatten står i riktig posisjon, skriver BT.

Sveiset fast

I løpet av gårsdagen ble «Boabarge» 33 nøyaktig posisjonert under KNM «Helge Ingstad». Under tett overvåking ble ballastvannet pumpet ut av lekteren slik at den gradvis hevet seg opp av vannet. Undervannsdroner (ROV) sjekket underveis løftekjettingenes posisjoner i forhold til dokkputene.

– Det er fremdeles en stor og kompleks operasjon, sa Elisabeth Sanberg i Forsvarsmateriell om arbeidet på lørdag kveld.

Da lekteren etter hvert var ute av vannet gikk personell om bord og begynte jobben med å sveise fregatten fast til lekteren, slik at den skulle være sikret mot vind og bølger.

Søndag klokken 09.30 står fregatten tørt på lekterdekket og det arbeides fortsatt med å sveise den fast før transportetappen hjem til Haakonsvern kan starte.

Dieselutslipp

Lørdag ble det observert mye oljesøl i naturen rundt Hanøytangen.

Kystverket jobber kontinuerlig med å samle opp de flere hundre literne med diesel som har lekket ut.

– I går ble det registrert noen sjøfugl med indikasjoner på diesel i fjærdrakten. Fra klokken ni i dag er Statens naturoppsyn igjen ute for foreta nye registreringer. Vi jobber samtidig med å sperre inne områdene med diesel for å ta dette opp, sier Seksjonssjef Kjetil Aasebø i Kystverket.

Aasebø understreker at lekkasjen fra lensene har stoppet.

PAUL S. AMUNDSEN

Fraktes videre i kveld

Den hevede fregatten KNM Helge Ingstad skal etter planen transporteres til Haakonsvern søndag kveld. Det opplyser Forsvaret søndag formiddag, ifølge NTB.

Bergingsleder Anders Penna i Boa påpeker at de ikke kan garantere noe tidspunkt for flyttingen foreløpig.

– Men vi tar sikte på at det er lavvann i Vatlestraumen klokken 1520 søndag. Vi må gå gjennom på slakt vann.

Det vil holdes et losmøte på Hanøytangen rundt klokken 12 hvor tidspunktet for transporten blir bestemt. Fregatten vil bli fulgt av fartøyer fra Kystverket og Sjøforsvaret, opplyser Forsvaret.

Fregatten befinner seg på lekteren Boabarge 33, som ble hevet i løpet av natten. Før avgang vil fartøyet bli sveiset fast til lekteren.