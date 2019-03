VG: Mannen som ble tatt av snøskred utenfor Harstad søndag, er død

Troms politidistrikt meldte søndag ettermiddag at det hadde vært et ras på Grytøya, og at én person var tatt.

Klokken 18.25 meldte politiet at vedkommende som er tatt av ras, er gravd frem fra snøen. Helsepersonell ga først hjerte- og lungeredning på stedet før den skredtatte mannen i 20-årene ble fløyet med helikopter til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Mannen døde i natt. Det opplyser pressevakt Jan Fredrik Frantzen ved Universitetsssykehuset Nord-Norge i Tromsø overfor VG.

Pårørende er varslet.