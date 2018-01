Selskapet bak musikkfestivalen ble i begynnelsen av november i fjor slått konkurs.

Torsdag var det skiftesamling i Asker og Bærum tingrett der bostyrer Andreas Strime Christensen leverte sin foreløpige borapport, skriver Dagens Næringsliv.

Der oppsummerer Christensen sine funn etter å ha gått igjennom konkursboet der det til nå har kommet inn krav på over 3,5 millioner kroner. Flere av fordringene kommer fra artister som opptrådte på musikkfestivalen i juni i fjor.

Ingar Storfjell

Festivalveteran Svein Bjørge ble i januar i fjor hentet inn for å redde Norwegian Wood.

Ifølge Bjørge avtalte han og styreleder i selskapet, Per Karsten Ims, et honorar på 405.000 kroner for arbeidet som festivalsjef.

Bjørge er nå en av de største kreditorene til konkursboet. Ims viser til at selskapet i henhold til aksjeloven ikke kan prioritere Bjørges krav fremfor andres.

Bjørge sier at han ønsket å hjelpe til da han ble spurt, ettersom han har vanket på festivalen i Frognerbadet i 15 år.

– Jeg fikk et økonomisk tilbud, som dessverre aldri ble betalt. Det synes jeg selvsagt er helt feil. Jeg la ned ganske mye jobb for i det hele tatt å få det til, sier Bjørge, som er lei seg for at flere av artistene ikke har fått betalt.

