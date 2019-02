NRK: 25 gram cyanid på avveie

Lørdag 23. februar ble det offentlig kjent at politiet etterlyste en varebil som fraktet det svært giftige stoffet cyanid. Både bilen og innholdet, som skulle leveres til Universitetet i Oslo, er fremdeles sporløst forsvunnet.

– Vi kan bekrefte at det er snakk om en pakning med 25 gram, skriver Renée Tunold i en SMS til NRK.

Turnold er regionsjef for det nederlandske farmasiselskapet Merck, som Universitetet i Oslo bestilte stoffet fra.

Direktør i Legemiddelverket Steinar Madsen forklarer til NRK at det ikke skal mer enn 0,2 gram cyanid for å ta livet av et menneske.

Pakningen på 25 gram inneholder dermed opp til 125 dødelige doser med kaliumcyanid, melder de.