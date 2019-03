Plastikkirurger mener silikon i rumpen kan føre til kreft

I fjor høst omtalte Aftenposten en sjelden krefttype som kan oppstå hos pasienter med brystimplantater. 615 pasienter over hele verden var på det tidspunktet diagnostisert, og plastikkirurger mente at bare personer med silikon i brystene ble rammet.

Nå har amerikanske plastikkirurger også satt en lignende diagnose på en kvinne med silikonimplantat i rumpen. I en såkalt kasusstudie i tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal skriver kirurgene at kvinnen er et unikt tilfelle og den første som får denne kreftformen.

Fakta: Krefttypen GIA-ALCL GIA-ALCL kan regnes som en undertype av kreftformen ALCL (anaplastisk storcellet lymfom). ALCL er en sjelden, men alvorlig kreftform. GIA står i dette tilfellet for gluteal implant-associated, altså sete- eller rumpeimplantat-assosiert kreft. GIA-ALCL ble for første gang omtalt i en kasusstudie publisert i tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal 15. februar 2019. Kun én kvinne har fått diagnosen så langt. Plastikkirurgene mener kvinnen utviklet GIA-ALCL fordi hun hadde operert inn silikon i rumpen. Plastikkirurger har tidligere funnet en lignende kreftform, BIA-ALCL, hos personer med brystimplantater. BIA-ALCL er en type kreft som oppstår i en kapsel med hud som kroppen naturlig danner rundt implantatet. Over 600 pasienter har fått diagnosen BIA-ALCL.

Gjøres ikke i Norge, men flere reiser til utlandet

Den amerikanske kvinnen la inn silikonimplantat i rumpen et år før hun ble diagnostisert med kreft. Plastikkirurgene skriver i studien at deres funn demonstrerer at pasienter som legger inn silikon, risikerer å utvikle kreft.

Norske plastikkirurger tilbyr også rumpeforstørring, men bruker ikke lenger silikonimplantater på grunn av større risiko for komplikasjoner og infeksjoner.

I stedet sprøytes fettceller fra andre områder på kroppen direkte inn under huden på rumpeballene.

Til tross for at rumpeimplantater ikke lenger brukes i Norge, finnes det flere selskaper som driver markedsføring mot norske pasienter for å skaffe kunder til utenlandske klinikker som legger inn implantater.

Rumpeforstørring i Norge er langt mer kostbart enn i utlandet, og norske plastikkirurger har tidligere advart mot å dra ut for billigere behandling.

– Vi vet at mange klinikker i verden lokker med lave priser og spaturer, men å dra til utlandet for å operere seg fraråder vi på det sterkeste, sa overlege Amin Kalaaji ved Oslo Plastikkirurgi til Dagbladet i 2016.

Det er uvisst hvor mange nordmenn som har rumpeimplantat. På verdensbasis fikk nesten 37.000 personer operert inn slike implantater i 2017, ifølge International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

Rundt 350 nordmenn har de siste årene forstørret rumpen ved å flytte fett fra andre steder på kroppen, ifølge TV 2.

Første tilfelle som ikke er ved brystet

Kasusstudien av den kreftsyke kvinnen er skrevet av plastikkirurger ved Universitetet i Sør-California. Den kommer i kjølvannet av artikkelserien Implantert, som blant annet førte til at en modell brystimplantater ble trukket fra det europeiske markedet fordi den kunne kobles til kreft.

– Det har vært en økende antall publikasjoner med fokus på kreft som er relatert til brystimplantat det siste tiåret, men det har inntil nå ikke vært rapportert om tilfeller av kreft andre steder enn i brystet, skriver kirurgene i studien.