Mann alvorlig skadet i slåsskamp i Oslo – én pågrepet

Bevæpnet politi rykket ut etter meldinger om en slåsskamp mellom flere personer utenfor Elmers pub klokken 0.50 natt til torsdag.

– Den første meldingen var at flere slåss, men hvor mange som var involvert i slagsmålet, vet vi ikke, sier Gjermund Stokkli til NTB klokken 3.30.

– En mann har alvorlige skader i hodet etter å ha blitt slått med en pistol, men det er altså ikke livstruende skader.

Pistol og kniv

Stokkli forteller at en gjerningsperson ble sett løpende fra stedet, men kort tid senere ble han pågrepet i nærheten av politiet. Vitner til hendelsen hadde observert en kniv og en pistol på vedkommende.

– Men vi har ikke funnet noen pistol. Ingen skudd ble avfyrt heller.

Rundt samme tidspunkt rykket politiet også ut til Maridalsveien etter meldinger om avfyrte skudd. Politiet fant tomhylser på stedet, men ingen skadede.

Stokkli sier til NTB at de er rimelig sikre på at det ikke er noen sammenheng mellom de to hendelsene.