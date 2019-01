Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt, mener det er flere mangler ved prosessen med sykehusplanene.

– Vi skal ifølge reglene starte med en virksomhetsplan, den skal ligge i bunnen, men det har vi ikke. Til tross for det, er det likevel gjort en vurdering av økonomiske gevinster. Vi har heller ikke gjennomført en høring av å splitte opp Ullevål til to sykehus, sier Grimsgaard.

– Det er flere risikoelementer i planene, sier Grimsgaard, som mener det beste er en gradvis samling på Ullevål over tid og parallelt bygge ut nytt lokalsykehus på Aker.

Tre bydeler skal overføres fra Ahus

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, påpeker at ideen om å bygge ut på Aker og Gaustad og legge ned Ullevål kom etter høringsrunden om å samle alt på et stort «campus Gaustad».

– I denne høringen ble det påpekt at vi skulle ha et lokalsykehus i tillegg. I ettertid har det blitt klart at vi må overføre tre bydelene fra Ahus til Oslo igjen, Lofthus.

– Ja, det skulle ha vært en virksomhetsplan fra start av, men det er gjort detaljerte refleksjoner rundt funksjoner og pasienter, sier Lofthus.

– Ullevål-alternativet bør utredes skikkelig

Svein Øverland, ansattrepresentant i styret i Helse Sør-Øst, mener det er behov for ett år for å utrede Ullevål som alternativ skikkelig. Fristen er satt til 19. juni.

– Det er nødvendig å bruke et år på å utrede Ullevål-alternativet for at det skal være et reelt alternativ. Jeg ser ikke hva en har å tape på å ta seg skikkelig tid til en utredning, mener Øverland.

Styreleder: – Helseministerens godkjenning førende

Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, sier at helseministerens godkjennelse om å bygge ut på Gaustad og Aker og legge ned Ullevål har vært førende i planene om nye sykehus i Oslo.

– Dette har vært en lang prosess. Helseministeren vedtok i 2016 et målbilde, som har vært førende i saken, sier Gjedrem.

– Det er uenighet mellom ansattrepresentanter og andre i styret. Det er likevel viktig med godt samarbeid om det prosjektet som måtte komme, sier Gjedrem.

– Vi kan likevel si at vi i styret er beredt til å gå videre med en søknad om lån, selv om det er nyttig å få belyst et Ullevål-alternativ, sier Gjedrem.