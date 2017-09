Norge styrker Afghanistan-bidrag

Beslutningen kommer samme uke som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister Jim Mattis har vært i Kabul.

Overfor Aftenposten bekrefter Forsvarsdepartementet at utvidelsen av det norske bidraget er en følge av at USA, Storbritannia og NATO har rettet en generell anmodning til allierte om å vurdere å styrke sine bidrag i Afghanistan.

I juni besluttet Regjeringen å videreføre Norges militære bidrag i Afghanistan, som er en del av NATO-operasjonen «Resolute Support Mission».

Da tellet det norske bidraget 50 personer, en styrke som skal være i Afghanistan gjennom hele 2018.

Torsdag besluttet Regjeringen å øke med ytterligere ti personer, som blir en del av spesialsoldatstyrken i hovedstaden Kabul.

– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er presset. At IS har etablert seg i landet de siste årene har økt både alvorlighetsgraden og kompleksiteten. De afghanske sikkerhetsstyrkene vil trenge støtte i lang tid fremover. Det at NATO og USA nå styrker sitt militære nærvær i landet, bekrefter behovet for fortsatt støtte til de afghanske styrkene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding fra Forsvarsdepartement.

På anmodning fra president Donald Trump

Sivile rammet av amerikansk luftangrep onsdag

Denne uken har NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister Jim Mattis vært i Kabul. De befant seg i byen da et amerikansk luftangrep rammet også sivile.

Det bekreftet NATO. Alliansen opplyste at en rakett ikke fungerte som den skulle. USA beklaget onsdag kveld at sivile ble rammet, men hverken USA eller NATO har uttalt seg om hvor mange som ble rammet, og hvorvidt ofrene ble såret eller drept.

– En etterforskning av angrepet er i gang for å finne ut hva som skjedde, sier NATO i en uttalelse.

Luftangrepet kom etter at Taliban-opprørere angrep den internasjonale flyplassen i Kabul med flere raketter mens Mattis og Stoltenberg besøkte den afghanske hovedstaden.