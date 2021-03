Ringnes sliter med å levere nok brus til påsken: – Vil oppleve utsolgte produkter

Nordmenn drikker brus som aldri før, og mars måned slår alle rekorder. Nå klarer ikke produsenten å slukke nordmenns tørste.

Enkelte typer brus vil kunne være utsolgte i påsken, da etterspørselen har vært større enn tidligere, opplyser Rignes. Foto: Fredrik Holtekjølen

26. mars 2021 22:31 Sist oppdatert nå nettopp

Den siste uken har flere forbrukere merket seg tomme butikkhyller. Hverken Solo og Pepsi Max har vært å se i enkelte dagligvarebutikker. To påskefavoritter, som Ringnes bekrefter er de mest populære blant nordmenn.

Disse brusslagene har vært utsolgt i noen dagligvarebutikker denne uken. Alt fra timer til dager, opplyser Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

Tomt for Pepsi Max og Solo

– Vi har solgt ekstreme volumer i mars, opplyser Bruusgaard i Ringnes.

Ringnes er produsent for en rekke brusprodukter. Deriblant Villa, Eventyrbrus, Solo og Pepsi Max. Bruusgaard sier at mars er den beste måneden i produsentens 145 år lange historie. Det har vært en økning på om lag 7 prosent, sammenlignet med rekordmåneden juni i 2020. Det har resultert i at Ringnes ikke har klart å dekke etterspørselen.

Nicolay Bruusgaard i Ringnes sier de har jobbet på spreng for å ha brus i butikkhyllene til påskeuken. Foto: Killan Munch

På bekostning av andre brusslag

Etterspørselen har vært så høy at selv ekstraproduksjon og fulle lagre ikke har strukket til. Ringnes sier at de derfor lå noen timer bakpå i produksjonen, og det i sin tur gjør at kundene møtes med tomme brushyller.

– Vi har jobbet på spreng for å ta igjen det tapte, og skal nå være i rute med Pepsi Max, Solo og de viktigste merkevarene for påsken, opplyser Bruusgaard.

Ringnes regner med at brusen skal være tilbake i butikk i løpet av neste uke, og enkelte butikker er etterfylt. Men ekstraproduksjonen av de store påskefavorittene har gått på bekostning av mindre merkevarer.

– Mindre merkevarer, som Villa, kan ha blitt nedprioritert i denne perioden. Slike produkter kan man oppleve er utsolgt utover uken.

Stjeler salg fra grensehandel

En mulig grunn til rekordsalget er at nordmenn ikke kjøper brus i Sverige. Med stengte grenser og smittevernrestriksjoner holder folk seg hjemme, tror Bruusgaard er noen av grunnene. Også restauranter og kafeer har holdt stengt i enkelte deler av landet, som vanligvis også står for brussalget.

– Det har vært en merkelig periode for Ringnes, sier han.