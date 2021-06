Koronasertifikatet kommer 11. juni. Fra torsdag slipper vaksinerte karantenehotell.

Regjeringen snur etter krav fra Stortinget.

Helseminister Bent Høie viste frem et forslag til nytt vaksinesertifikat på pressekonferansen onsdag ettermiddag. Foto: Gorm Kallestad, NTB

2. juni 2021 13:14 Sist oppdatert nå nettopp

Personer vaksinert i Norge slipper karantenehotell hvis de kan dokumentere det når de ankommer Norge. De kan ta karantenetiden hjemme, sier Høie på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Det blir klart etter at Stortinget tvinger regjeringen til å snu i saken.

Folk som har hatt covid-19 det siste halvåret vil også kunne ta karantenetiden hjemme.

Dersom man har fått vaksinen i utlandet, derimot, slipper man ikke unna karantenehotell.

Den nye ordningen trer i kraft torsdag klokken 12, sier helseministeren. Det skal være en midlertidig ordning frem til koronasertifikatet blir innført.

– Og det vil skje 11. juni, sier Høie.

Ventetiden har vært på opptil flere timer for folk som har kommet med fly til Oslo lufthavn de siste ukene. Alle nyankomne må teste seg ved ankomst. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det nye sertifikatet vil få en QR-kode som kan leses ved innreise til landet. Det kan også brukes i andre situasjoner der man må dokumentere at man er fullvaksinert.

QR-koden vil lyse grønt dersom man er fullvaksinert eller har en fersk, negativ koronatest.

Stortinget krevde endring i reglene

Høie legger til han forstår godt at fullvaksinerte har reagert på at de har måttet være på karantenehotell etter innreise.

– Men dette har vært nødvendig for å sikre at de som sier at de er vaksinert, faktisk er det, sier Høie.

Snart kan det også komme lettelser på tiden i hjemmekarantene for fullvaksinerte.

– Det kan skje relativt raskt, sier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet deltok også på pressekonferansen.

140 nye tilfeller i Oslo siste døgn

Smitteutviklingen har gått i riktig retning i flere uker. Ikke minst gjelder dette i Oslo, der antallet nye tilfeller er nede på samme nivå som i begynnelsen av februar.

Men i går ble det tydelig hvor raskt ting kan endre seg. Da ble det registrert 140 nye koronasmittede personer i Oslo. Det er fire uker siden tallet på nye smittede på ett døgn var like høyt.

– Dette er en kraftig påminnelse på at vi lever i en mer åpen by med smitte, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

Åpner for snarlige harryturer

Den siste utviklingen til tross: Tidligere onsdag kunngjorde statsminister Erna Solberg at nordmenn trolig kan reise til Sverige – uten karantene – allerede i løpet av denne måneden.

– Det vil nok ikke ta lang tid før de som er beskyttet, eller som er fullvaksinert, kan reise. Det vil skje i løpet av juni, sier Solberg til NRK.

Rundt én million nordmenn har foreløpig fått to vaksinedoser, og mange flere vil være fullvaksinerte i løpet av måneden. Samtidig har smittetrykket falt kraftig i Sverige den siste tiden.