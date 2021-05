Guri Melby (V) avlyser muntlig eksamen over hele landet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) opplyser torsdag at muntlig eksamen blir avlyst.

27. mai 2021 09:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kan ikke være sikker på at vi klarer å gjennomføre en trygg og rettferdig eksamen for alle elevene, sa Melby under en hasteinnkalt pressekonferanse om muntlig eksamen.

Hun opplyste at departementet de siste dagene har vært i kontakt med KS, fylkeskommunene og skoleetaten. I disse møtene kom det frem at flere tusen elever nå befinner seg i karantene.

Kunnskaps- og integreringsministeren gjorde det klart at pandemien gjør det umulig å gjennomføre eksamen akkurat nå. I tillegg ble flere hundre skoler i morgentimene i dag tatt ut i streik, men Melby sier dette ikke har vært avgjørende for beslutningen som nå er tatt.

Avlysningen gjelder ikke privatister. De må ta muntlig eksamen som planlagt.

Regjeringen bestemte i februar at skriftlig eksamen skal avlyses for avgangselevene. Muntlig eksamen skulle derimot gjennomføres.

Nå er dette altså omgjort.

Tirsdag ba samtlige fylkesordførere kunnskapsministeren om å avlyse muntlig eksamen. De begrunner det både med smittesituasjonen, faren for at elever ikke får tatt eksamen på grunn av karantene samt selve undervisningssituasjonen det siste året.

Også en rekke fagetater og organisasjoner har anbefalt å avlyse muntlig. Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen sa før helgen at det er lite sannsynlig at det blir muntlig eksamen i Oslo. Hun etterlyste en nasjonal beslutning.