Har fått massiv kritikk. Nå avlyses muntlig eksamen over hele landet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) opplyser torsdag at muntlig eksamen blir avlyst.

Guri Melby (V) har vært i hardt vær om gjennomføringen av årets eksamen gjennom mange uker. Torsdag kom hun med beslutningen om at pandemien gjør det umulig å gjennomføre en rettferdig muntlig eksamen for alle elevene. Foto: Gorm Kallestad

27. mai 2021 09:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kan ikke være sikre på at vi klarer å gjennomføre en trygg og rettferdig eksamen for alle elevene, sa Melby under en hasteinnkalt pressekonferanse i Oslo.

Hun opplyste at departementet de siste dagene har vært i kontakt med KS, fylkeskommunene og skoleetaten. I disse møtene kom det frem at flere tusen elever nå befinner seg i karantene.

Kunnskaps- og integreringsministeren gjorde det klart at pandemien gjør det umulig å gjennomføre eksamen akkurat nå. I tillegg ble flere hundre skoler i morgentimene i dag tatt ut i streik, men Melby sier dette ikke har vært avgjørende for beslutningen som nå er tatt.

Avlysningen gjelder ikke privatister. De må ta muntlig eksamen som planlagt.

SV: – Skandaløst håndtert

Partileder Audun Lysbakken i SV er glad for at det han kaller et uverdig spill nå er over.

– Saken har vært helt skandaløst håndtert fra Guri Melby. Regjeringen har hverken lyttet til elever eller lærere, eller vært opptatt av kunnskap, sier han.

Elevrådsleder Leander Fjeldstad ved Hersleb videregående skole kommenterer avlysningen slik:

– I dag har kunnskapsministeren endelig tatt den beslutningen hele Skole-Norge har ventet på, muntlig eksamen blir avlyst for dette skoleåret. Jeg tror kunnskapsministeren har forstått at hun og regjeringen sto på en tapt sak.

Thorkildsen: Glad og lettet

Regjeringen bestemte i februar at skriftlig eksamen skal avlyses for avgangselevene. Muntlig eksamen skulle derimot gjennomføres.

Nå er dette altså omgjort etter uker med massiv kritikk.

Tirsdag ba samtlige fylkesordførere kunnskapsministeren om å avlyse muntlig eksamen. De begrunner det både med smittesituasjonen, faren for at elever ikke får tatt eksamen på grunn av karantene samt selve undervisningssituasjonen det siste året.

Også en rekke fagetater og organisasjoner har anbefalt å avlyse muntlig. Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sa før helgen at det er lite sannsynlig at det blir muntlig eksamen i Oslo. Hun etterlyste en nasjonal beslutning.

– Vi skulle gjerne sett at dette kom før, men jeg er utrolig glad og lettet over at Melby nå har lyttet til elevene, lærerne, alle oss i fylkene som har ment at muntlig eksamen ikke er til elevenes beste, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Skolebyråd Inga Marthe Thorkildsen (SV) er kritisk til at avlysningen kom først nå. Foto: Stein J. Bjørge/Aftenposten

Hun mener elevene nå får ro til å skaffe seg gode standpunktvurderinger.

– Nå kan de siste ukene av skoleåret brukes til å få en best mulig standpunktvurdering for elevene, tette kunnskapshull og gi en god og trygg avslutning på et tøft skoleår. Det er viktig for å en best mulig overgang til en ny fase, sier hun.

Men byråden understreker at privatisteksamen vil gå som normalt også i Oslo.

– Kommer beskjeden for sent?

– Jeg skulle gjerne sett at den kom tidligere. Uforutsigbarhet skaper stress, og når rådene var så tydelige tilfører det skolene en form for stress som de ikke hadde trengt.

– Jeg synes det mildt sagt har vært spesielt å følge med på den prosessen kunnskapsministeren har stått i bresjen for. Det hadde ikke vært vanskelig å snu før. Men staheten tviholdt de på til siste stund, og det får folk merke seg.