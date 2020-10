Fylkesmannen snur i striden om den somaliske moskeen. Vil vurdere krav om statsstøtte på nytt.

Fylkesmannen har konkludert: Det er ikke lenger grunnlag for å holde tilbake statsstøtte til den somaliske moskeen. Intern strid førte til stans i utbetalingene de to siste årene.

Den somaliske moskeen har ventet på Fylkesmannens avklaring. Nå er den kommet. Foto: Morten Uglum

8. okt. 2020 12:14 Sist oppdatert nå nettopp

Statsstøtten på flere millioner kroner til den somaliske moskeen ble stoppet av Fylkesmannen i 2019.

Tawfiiq Islamsk Senter er landets største enkeltstående moské med rundt 8000 medlemmer.

Moskeen ble truet med å bli slettet som registrert trossamfunn – og dermed miste retten til all statsstøtte.

Uklarhet om moskeens styre og vedtekter førte til at moskeen ikke fikk utbetalt statstilskudd for 2019 og 2020.

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken snudd. Varselet om å slette Tawfiiq Islamsk Senter som registrert trossamfunn, er trukket tilbake. Det er dermed ikke lenger grunnlag for å holde tilbake statstilskudd.

Fylkesmannen mener at vilkårene for å drive et trossamfunn er avklart. Derfor vil de «i løpet av kort tid» starte ny behandling av kravene om statsstøtte for 2019 og 2020.

Det skriver Fylkesmannen i et brev til trossamfunnet.

Kamp om moskeen

To ulike grupper har lenge kjempet om makten og dermed hvem som skal representere styret.

Motstandsgruppen mener det sittende styret ikke representerer medlemmene. Men en rettskraftig kjennelse fra Oslo byfogdembete forbyr denne gruppen å representere trossamfunnet.

Konflikten har ført til at politiet har måttet rykke ut til moskeen flere ganger. Nylig krevde flere titall kvinner forandringer i moskeen. Kvinnene er lei av å vaske og lage mat uten å få bestemme. De opplevde å bli utestengt fra årsmøtet 8. august 2020.

Fylkesmannen er fortsatt bekymret for den interne konflikten i trossamfunnet. Den fremstår som så fastlåst at Fylkesmannen er i tvil om driften av Tawfiiq Islamsk Senter er betryggende.

– Fylkesmannen anser at det sittende styret har et særskilt ansvar for å få brakt orden igjen i trossamfunnet, står det i brevet.

Nylig krevde flere titall kvinner endring i moske-ledelsen. Kvinnene er lei av å vaske og lage mat uten å få bestemme. De likte dessuten svært dårlig å bli filmet av menn fra moskeen mens de ble intervjuet av Aftenposten. Foto: Morten Uglum

Fakta Tawfiiq Tawfiiq Islamsk Senter, moské for muslimer med somalisk bakgrunn. Registrert i 1989. Rundt 8000 medlemmer. Moskeen på Grønland sto ferdig i 2011. Den kostet ca. 31 millioner kroner. Stiftelsen Tawfiiq Kulturhus, etablert i 2006 for å bygge og eie en moské for medlemmene av det somaliske trossamfunnet. Trossamfunnet og stiftelsen eier henholdsvis 45 prosent og 55 prosent av en ny eiendom kjøpt i 2018 for 15 millioner kroner. Stiftelsestilsynet opprettet i desember 2019 tilsyn med stiftelsens pengebruk. Etter tips fra Fylkesmannen. Tilsynet fant ikke noe å sette fingeren på. I tillegg til statsstøtten har moskeens medlemmer (og noen ikke-medlemmer) selv gitt penger til moskeen: 36 millioner kroner fra 2005 til 2019. Vis mer

I 2018 kjøpte Tawfiiq et nytt hus på Tøyen. Foto: Signe Dons

Strid om pengeoverføring til egen stiftelse

I 2018 mottok trossamfunnet rundt 7,8 millioner kroner i offentlig støtte. Drøyt 4, 2 millioner fra Fylkesmannen og omtrent det samme i kommunal støtte.

Siden 2005 har moskeen mottatt vel 30 millioner kroner i statsstøtte, og omtrent tilsvarende i kommunal støtte.

Motstandere av moskees ledelse har kritisert trossamfunnets pengebruk. I 2016 slo Fylkesmannen ned på at moskeen ga tre millioner kroner til stiftelsen Tawfiiq Kulturhus. Den eier og driver moskeen. Fylkesmannen mente først at dette brøt med reglene for statstilskudd, men snudde: Moskeen får overføre statsstøtte til egen stiftelse.

Aftenpostens gjennomgang av både moskeens og stiftelsens regnskaper og årsrapporter for perioden 2006–2019 viser at moskeen har overført 40 millioner kroner.