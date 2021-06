Regnbueflagg er revet ned flere steder: – Representerer et hat vi vet finnes

Den siste tiden er Pride-flagg blitt vandalisert flere steder i Norge. – Motstanden har gjort at mange vil vise støtte, sier styreleder i Oslo Pride Fredrik Dreyer.

Flaggstengene vaier i regnbuens farger denne uken. Foto: Olav Olsen

13. juni 2021 19:48 Sist oppdatert nå nettopp

I juni blir Pride markert flere steder i landet. I den forbindelse er det mange som flagger det såkalte regnbueflagget, som siden 1970-tallet har representert skeiv rettighetskamp.

I år vaier flagget flere steder enn tidligere. Blant annet er det første gangen et norsk marinefartøy har heist regnbueflagget. Dette skjedde under båtparaden i Bergen lørdag 12. juni.

Det er flere som har latt seg provosere av flaggingen. I Bergen er et Pride-flagg stjålet fra et borettslag. På en skole i Ytre Enebakk ble et flagg kuttet ned fra skolens flaggstang. I Oslo har flere ungdoms- og videregåendeskoler opplevd vandalisering av sine Pride-flagg.

I Oslo er Pride-flagg blitt revet ned på blant annet Kuben videregående, Ulsrud videregående, Oppsal skole, Bøler skole og Bjøråsen skole.

Sistnevnte opplevde at noen natt til lørdag tok seg inn på skolens området og tok ned Pride-flagget. Det ble deretter forsøkt tent på.

Fakta Pride og Pride-flagget Pride var opprinnelig en minnemarkering for Stonewall-opprøret 28. juni 1969. Klientellet på baren Stonewall Inn i New York opplevde trakassering av politiet, og denne dagen gjorde de opprør. Det er blitt et viktig symbol på skeives kamp for like rettigheter.

Etter 1970 har markeringen utviklet seg og spredt seg til store deler av verden. Siden 1982 har det vært årlige Pride-markeringer i Norge. Pride handler både om feiring og rettighetskamp.

Regnbueflagget er det viktigste symbolet for feiringene. Det ble skapt i 1978 av Gilbert Baker i San Francisco.

Den vanligste utgaven består av fargene rød, oransje, gul, grønn, blå og lilla. Men det er også flere versjoner som er utviklet gjennom årene. Blant annet finnes det en versjon som har med svart og brun, som skal symbolisere skeive med minoritetsbakgrunn. Det finnes også egne flagg for blant annet feiring av transpersoner og bifile.

Fra fredag 18. juni og en drøy uke fremover er det en rekke arrangementer i Oslo under Pride-fanen. Vis mer

– Vi vil ikke la oss knekke

Assisterende rektør ved Bjøråsen skole Irene Bjerknes Skaland forteller at de ser alvorlig på hendelsen.

– Vi vil ikke la oss knekke av dette, sier hun og understreker at de vil fortsette markeringen.

– Vi skal fortsette arbeidet for verdiene Pride handler om. Det betyr å jobbe for et inkluderende samfunn preget av mangfold, toleranse, likeverd og rettferdighet for alle.

Operasjonsleder for Oslo politidistrikt Tor Gulbrandsen sier til Aftenposten at de pr. nå ikke har jobbet med nedrivningene av Pride-flagg. Jourhavende jurist i politiet Andreas Veiding forteller at det ikke er kommet inn anmeldelser ennå.

– Vi kjenner til sakene fra media, men det ser ikke ut som noen har anmeldt. Det må skje for at vi skal kunne følge det opp.

Pride-flagget er blitt vandalisert tidligere. Fredrik Dreyer, styreleder i Oslo Pride, mener likevel at omfanget er større i år. Han sier handlingene er et uttrykk for at hatefulle holdninger mot skeive fremdeles er utbredt i Norge.

– Dette er en veldig symboltung handling, som representerer et hat som vi vet eksisterer. Vi mener alle tilfeller er så alvorlige at de bør anmeldes.

Fredrik Dreyer er styreleder for Oslo Pride. Foto: Dan P. Neegaard

– Dobling i antall kjøpte flagg

Nå merker Oslo Pride et høyt trykk på salg av Pride-flagg. De selger både det tradisjonelle regnbueflagget, men også flagg som for eksempel symboliserer spesifikk støtte til transpersoner eller bifili.

Allerede til nå i juni har Oslo Pride solgt rundt 3000 flagg i ulike formater. Dette er mer enn en dobling av hva de hadde solgt til samme tid i fjor.

– Vi har aldri opplevd lignende. Det er er salgsrekord, sier Fredrik Dreyer i Oslo Pride.

Dette er det tradisjonelle og mest bruke Pride-flagget. Bildet er fra Oslo Pride i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Flaggene kan kjøpes på nett og i den fysiske butikken som midlertidig er satt opp på Youngstorget. Særlig balkongflaggene har solgt veldig godt. Dreyer tror nedrivningene har påvirket salget.

– Det har skapt mye oppmerksomhet, og det er mange som har lyst til å vise sin støtte. For eksempel har vi hørt om at flere private hjem på Bøler har flagget som reaksjon på det som skjedde på Bøler skole.

– Flagget skal ikke misbrukes

I et intervju med Aftenposten på lørdag forteller Dreyer om at også flere bedrifter nå er interessert i å vise sin støtte til Pride.

En finner mange eksempler på det i dag. Ark bohandel, konsernet Obos og butikkjeden Coop Mega har i år skiftet profilbildet sitt på Instagram til regnbueflagget.

Dreyer forteller at mange bedrifter i år har bestilt et stort antall flagg til sin arbeidsplass. Dette stiller han seg ikke utukkende positiv til.

– Flagget skal ikke misbrukes. Det er viktig for oss at de som promoterer Pride, virkelig jobber for disse verdiene, ikke bare bruker det for profitt.

Likevel understreker Dreyer at han er glad for at flere ønsker å vise sin støtte. Spesielt i lys av flagg-vandaliseringen de siste ukene.

– Vi har fremdeles en vei å gå, og vi håper at så mange som mulig vil kjempe kampen med oss.