Mistanke om salmonella i norsk storfekjøtt – Nordfjord Kjøtt tilbakekaller karbonadedeig

Nordfjord Kjøtt trekker tilbake karbonadedeig av både sitt eget merke og merket Prima etter mistanke om salmonella i et parti norsk storfekjøtt.

Nordfjord karbonadedeig 400 gram med siste forbruksdato 26. april 2021 trekkes tilbake. Foto: Nordfjord Kjøtt / NTB

NTB

13. apr. 2021 17:48 Sist oppdatert nå nettopp

Prima karbonadedeig 400 gram med siste forbruksdato 26. april 2021 trekkes tilbake. Foto: Nordfjord Kjøtt / NTB

Karbonadedeigen kan inneholde råvare fra et parti norsk storfekjøtt der det er mistanke om salmonella.

Flere kjøttprodukter har så langt i år blitt trukket fra butikkhyllene på grunn av salmonellautbrudd, men til nå har det vært snakk om importert kjøtt fra Tyskland.

For begge produktene er det pakker med siste forbruksdato 26. april 2021 som trekkes tilbake. Produktene har vært solgt i alle Rema 1000-butikker, utenom i Troms og Finnmark, Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark fylker.

Forbrukere bes kaste eller returnere produktet til butikken det er kjøpt i for refusjon.

– Bakterien dør ved tilstrekkelig varmebehandling, og god kjøkkenhygiene og riktig varmebehandling gjør at man unngår å bli syk dersom man har spist av de aktuelle produktene, understreker selskapet i pressemeldingen.

Bakterier innen slekten Salmonella er årsaken til sykdommen salmonellose hos blant annet husdyr og mennesker, ifølge Veterinærinstituttet

Bakteriene blir skilt ut med avføring og smitter via urent fôr, mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller menneske under dårlige hygieniske forhold. Bakteriene kan overleve i flere måneder i organisk materiale, og under visse vilkår kan de formeres i fjøs og miljø.