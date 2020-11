Byggingen av E18 er i gang. Skal stå klar høsten 2027.

Tirsdag formiddag tok en elektrisk gravemaskin sine første jafs. Byggingen av ny E18 vest for Oslo er i gang. – Nå er det full rulle, sier prosjektlederen.

Knut Arild Hareide holder tale ved arbeidsstart på ny E18 vest for Oslo tirsdag formiddag. Olav Olsen

3. nov. 2020 11:30 Sist oppdatert nå nettopp

Mange har tvilt på at det kom til å skje. Og mange har kjempet imot byggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Men drøye to måneder etter at Viken bestemte seg for å sikre finansieringen av veien, er arbeidet i gang.