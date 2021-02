Utbrudd av sørafrikansk mutantvirus ved byggeplass på Fantoft

Entreprenøren kjenner til fem smittetilfeller ved byggeplassen. Flere har den sørafrikanske mutasjonen.

Etter utbruddet på byggeplassene på Fantoft er det flere enn hundre mulige nærkontakter, opplyser byrådsleder Roger Valhammer. Foto: Trygve Opheim

7. feb. 2021 13:11 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Jeg kan bekrefte at flere av smittetilfellene er tilknyttet vår byggeplass ved Fantoft bybanestasjon. Det er en stor byggeplass, og vi oppdaget smitte på onsdag i forrige uke, sier daglig leder i Lars Jønsson AS, Tim Helge Sætre.

Sætre vet foreløpig om fem arbeidere som er smittet. Entreprenøren har fått opplyst at noen av tilfellene er av den sørafrikanske mutasjonen.

For ett av smittetilfellene har selskapet ikke fått en slik opplysning, opplyser Sætre.

Flere hundre mulige nærkontakter

Flere enn hundre mulige nærkontakter er knyttet til utbruddet på byggeplassene nær Fantoft bybanestasjon, opplyser byrådsleder Roger Valhammer på en pressekonferanse søndag.

Følg direkteoppdateringer om smittesituasjonen i Bergen her.

Byrådslederen uttrykte bekymring om spredningen av den sørafrikanske mutasjonen.

– Vi vet minst om den, men vi vet at den smitter raskere og at den sannsynligvis gjør folk sykere. I tillegg er det tvil om hvordan vaksinene virker mot denne. Vi kan ikke tillate at den sørafrikanske varianten får fotfeste i byen vår, sier Valhammer.

Tidligere denne uken ble også tre arbeidere på en byggeplass nær Kronstad stasjon smittet av koronaviruset. To av arbeiderne hadde den sørafrikanske varianten.

Totalt har Bergen kommune registerert 16 tilfeller av den britiske virusvarianten, og syv tilfeller av den sørafrikanske mutasjonen.

Flere av de nye smittetilfellene lar seg ikke spore tilbake til eksisterende klyngeutbrudd, opplyser kommunen.

Tilknyttet to byggeplasser

Utbruddet av den sørafrikanske mutanten i Bergen er knyttet til to byggeplasser med forbindelse mellom seg, opplyste Helsedirektoratet søndag.

Byggeplassen ligger like ved studentbyen på Fantoft og en Meny-butikk. Denne brukes av både studenter og arbeidere, skriver direktoratet.

Helsebyråd Beate Husa Foto: Bård Bøe

Helsebyråd Beate Husa vil ikke gå inn på detaljer om de som er smittet, eller hvorvidt det er snakk om arbeidsinnvandrere. De kjenner ikke til hvem som er pasient null, verken på byggeplassen Kronstad stasjon eller Fantoft.

Det er funnet sammenheng mellom de to utbruddene.

– Alle som har hatt kontakt med arbeidsplassen, men også folk som bor i området og har gått på butikkene, særlig om de kjenner på symptomer, bør ha lav terskel for å teste seg, sier Husa.

Regionsjef Trond Haldorsen i Meny Hordaland sier at ingen i butikken er definert som nærkontakter.

– Vi har ingen kjente nærkontakter eller smittetilfeller knyttet til vår butikk. Vi opprettholder vanlige smittevernrutier og holder åpent, sier Haldorsen.

Byggeplassen ligger like ved en Meny-butikk og studentbyen på Fantoft. Foto: Trygve Opheim

Stengt inntil videre

Torsdag sendte Lars Jønsson AS på Fantoft melding til alle som jobber på byggeplassen og ba dem teste seg, etter dialog med smittesporerne.

Fredag ble byggeplassen mer eller mindre stengt.

– Vi håper alle har fulgt den anbefalingen. Byggeplassen var nesten tom på fredag, og kommer til å være stengt inntil videre. Vi har tett dialog med kommunen. Lørdag fikk vi en anbefaling fra kommunen om å holde stengt, sier han.

– Vet ikke hvordan smitten kom inn

Sætre sier at fremstår som smittetilfellene kommer fra flere kanter.

– Arbeiderne er oppdelt i arbeidsgrupper, og disse gruppene har adskilte spisesteder og brakker. Gruppene har i utgangspunktet ikke noe med hverandre å gjøre. Det er smitte i ulike grupper, og derfor vet vi ikke ennå hvordan smitten kom inn, sier Sætre.

Entreprenøren avventer nå tydeligere retningslinjer fra Bergen kommune for hvordan de skal håndtere situasjonen.

– Vi har bedt om en tydeligere instruks. Vi synes det er fint at Bergen kommune har en person som følger opp saken.